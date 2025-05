Théâtre : et si ce soir on dansait un dernier slow ?

Habituée des scènes lyonnaises, Emma Dante nous invite à assister au dernier slow d’un vieux couple au TNP.

À Lyon, on connaît surtout Emma Dante pour ses adaptations théâtrales de contes jaillis de l’abondant répertoire de Giambattista Basile (1575-1632), qui est en quelque sorte un précurseur des frères Grimm. Il est l’auteur du Conte des Contes, un recueil de fables truculentes et cruelles, où les puissants sont souvent ridiculisés. C’est en tout cas ce que l’on avait pu voir avec Re Chicchinella, programmé aux Célestins en début de saison.

Mais si l’on retrouvera prochainement au TNP les images fortes, les costumes colorés, l’humour cruel et les comédiens à l’expressivité marquée qui caractérisent l’art de la metteuse en scène installée en Sicile à la Vicaria, une ancienne prison, c’est avec un tout autre répertoire.

Il Tango delle Capinere (Le Tango des fauvettes, en français), qui donne son titre au spectacle à l’affiche de l’institution villeurbannaise, est un slow à succès de la chanteuse italienne, Gigliola Cinquetti. Sur cette chanson, ainsi qu’une bonne partie de la musique populaire italienne des années 60 et 70, un vieil homme et une vieille femme, corps voûtés, dansent une dernière fois. Ils s’agrippent l’un à l’autre, avec tendresse et maladresse, tournent sur eux-mêmes comme deux figurines fragiles d’une boîte à musique. Les souvenirs d’une vie traversée à deux refont surface. Par la danse et quelques mots, le couple ranime les grandes scènes de son histoire. Depuis la danse finale jusqu’à la rencontre originelle, la vie amoureuse se déploie sous toutes ses facettes, tantôt légères, tantôt terribles.

Il Tango delle Capinere est la reprise, avec quelques modifications, d’une ancienne pièce d’Emma Dante, Ballarini, créée en 2011. On y retrouve ses deux interprètes, Manuela Lo Sicco et Sabino Civilleri, piliers de la troupe d’Emma Dante.

Il Tango delle Capinere – Du 15 au 24 mai au TNP - https://www.tnp-villeurbanne.com/