Actualité
Lyon : la gare Part-Dieu paralysée, aucun train ne circule

  • par Nathan Chaize

    • Une coupure d'alimentation électrique a complètement paralysé la gare Part-Dieu à Lyon ce mercredi.

    La gare Part-Dieu à Lyon est paralysée depuis environ 17 h 45 ce mercredi en raison d'une coupure de l'alimentation électrique liée à la panne d'un train Trenitalia.

    Aucun train ne circule depuis plusieurs dizaines de minutes. Les interventions de la SNCF ont débuté vers 18 h pour tenter de rétablir la circulation. Les trains accumulent plus d'une heure de retard.

    La reprise du trafic, initialement estimée vers 20 h, devrait intervenir plus tôt. L'alimentation électrique a pu être rétablie ers 18 h 25.

