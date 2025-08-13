Lyon : la gare Part-Dieu paralysée, aucun train ne circule

Une coupure d'alimentation électrique a complètement paralysé la gare Part-Dieu à Lyon ce mercredi.

La gare Part-Dieu à Lyon est paralysée depuis environ 17 h 45 ce mercredi en raison d'une coupure de l'alimentation électrique liée à la panne d'un train Trenitalia.

Aucun train ne circule depuis plusieurs dizaines de minutes. Les interventions de la SNCF ont débuté vers 18 h pour tenter de rétablir la circulation. Les trains accumulent plus d'une heure de retard.

La reprise du trafic, initialement estimée vers 20 h, devrait intervenir plus tôt. L'alimentation électrique a pu être rétablie ers 18 h 25.