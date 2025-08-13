Près de Lyon, un motard décède dans un choc violent avec un poids lourd

L’accident s’est déroulé mardi 12 août, aux alentours de 19 heures, route de Grenoble à Saint-Priest.

Il était environ 19 heures hier, mardi 12 août, lorsqu’un grave accident est survenu à Saint-Priest, dans l'Est lyonnais. Un motard et un camion sont en effet violemment entrés en collision sur la route de Grenoble. Le conducteur du deux-roues est décédé, indique Le Progrès.

Deux engins ont été mobilisés sur place après l’incident, mais les circonstances de l’accident restent encore inconnues. Une enquête a été ouverte.