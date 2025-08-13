Actualité
(Photo by Albin Bonnard / Hans Lucas via AFP)

Près de Lyon, un motard décède dans un choc violent avec un poids lourd

  • par Clémence Margall

    • L’accident s’est déroulé mardi 12 août, aux alentours de 19 heures, route de Grenoble à Saint-Priest.

    Il était environ 19 heures hier, mardi 12 août, lorsqu’un grave accident est survenu à Saint-Priest, dans l'Est lyonnais. Un motard et un camion sont en effet violemment entrés en collision sur la route de Grenoble. Le conducteur du deux-roues est décédé, indique Le Progrès.

    Deux engins ont été mobilisés sur place après l’incident, mais les circonstances de l’accident restent encore inconnues. Une enquête a été ouverte.

    à lire également
    Tarifs, horaires... A Lyon, le plan "piscine et canicule" de Thomas Rudigoz

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Près de Lyon, un motard décède dans un choc violent avec un poids lourd 14:48
    Tarifs, horaires... A Lyon, le plan "piscine et canicule" de Thomas Rudigoz 14:03
    La piscine Auguste-Delaune gratuite jusqu’au 17 août pour tous les résidents de Vénissieux 13:36
    Dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages ce mercredi 13:00
    La vigilance rouge canicule levée dès demain dans le Rhône 12:19
    d'heure en heure
    A Vaulx-en-Velin, Mini World baisse ses tarifs pendant la canicule 11:41
    Un feu de végétation désormais maîtrisé à Décines-Charpieu, une vingtaine de pompiers mobilisée 10:58
    CCVA Villeurbanne hébergement d'urgence
    Lyon : le gymnase Enghien réquisitionné pour accueillir les sans-abris durant la canicule 10:20
    Lyon : les jardins du Pré Gaudry, ancienne friche industrielle devenue un îlot de fraîcheur 09:45
    Collecte des bacs le 15 août : les communes concernées dans la Métropole de Lyon 09:09
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Pressé de se baigner, un jeune de Vaulx-en-Velin contrôlé à près de 200 km/h sur l’A43 08:31
    Pollution : l’épisode de pollution se poursuit et la qualité de l’air reste mauvaise à Lyon 07:55
    fontaine eau canicule
    Canicule : le Rhône et trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance rouge  07:33
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut