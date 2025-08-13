Actualité
Un poste de police flambant neuf s’est installé au sein de la gare de Lyon Part-Dieu. (Photo AP)

Il vole un ordinateur à la gare de Lyon Part-Dieu, mais est retrouvé grâce à la géolocalisation

  • par Clémence Margall

    • En plus de l’ordinateur, les policiers ont retrouvé une centaine d’objets volés dans un appartement de Caluire-et-Cuire. Deux personnes ont été arrêtées.

    Samedi 9 août, un voyageur a signalé le vol de son bagage à la gare de Lyon Part-Dieu dans lequel se trouvait son ordinateur portable. D’après une information du Progrès, les policiers ont pu, grâce à la géolocalisation de l’appareil, retrouver sa trace dans le quartier Saint-Clair, à Caluire-et-Cuire. Un équipage de la brigade anti-criminalité (Bac) s’est alors rendu sur place et a interpellé un individu porteur d’un sac à dos suspect devant un appartement.

    Dans ce dernier, les forces de l’ordre ont bien retrouvé l’ordinateur. Le logement a également été perquisitionné et près d’une centaine de téléphones, lunettes, casques ou encore portefeuilles dérobés a été retrouvée sur place. La compagne de l’individu, présente au moment de la fouille, a elle aussi été interpellée. Ils ont été placés en détention provisoire.

    Toujours d’après nos confrères, une information judiciaire pour vol, recel et association de malfaiteurs a été ouverte. Les forces de l’ordre doivent désormais identifier toutes les potentielles victimes.

