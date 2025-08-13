Actualité
Photo d’illustration. Tim Douet

Villeurbanne : un homme meurt noyé dans le Rhône, il tentait de porter secours à son chien

  • par Nathan Bigué

    • Afin de sauver son chien de la noyade, l'homme s'est jeté dans le Rhône, au niveau du parc de la Feyssine, à Villeurbanne.

    Un homme d'environ 25 ans est décédé après une noyade dans le Rhône, mardi 12 août, dans l'après-midi. Selon une information du Progrès, c'est en tentant de sauver son chien que l'homme a coulé dans le Rhône, à hauteur du parc de la Feyssine, à Villeurbanne. Des témoins ont alerté les sapeurs-pompiers vers 16h30.

    Des plongeurs secouristes ont remonté son corps aux alentours de 18h30, avant d'être déclaré décédé par les services du Smur sur place. Connu pour ses courants dangereux, le lieu est interdit à la baignade.

    En début de semaine, lundi après-midi, un jeune homme de 22 ans a été évacué en hélicoptère en urgence absolue, après une noyade au grand parc de Miribel-Jonage, près de Lyon. Un homme avait perdu la vie dans une zone non surveillée du lac le 22 juin dernier.

    Il vole un ordinateur à la gare de Lyon Part-Dieu, mais est retrouvé grâce à la géolocalisation

