La nuit des ours ©la nuit des ours

Du 5 au 12 août 2025 se tiendra la cinquième édition du festival La nuit des ours à Vallorcine en Haute-Savoie

Pour cette cinquième édition, le festival La nuit des ours demeure dans la continuité de ses thématiques habituelles : nature et arts. Au programme : des parcours artistiques, de la musique, du théâtre, mais aussi des débats et des ateliers, le tout au cœur du paysage époustouflant de la vallée de Chamonix.

La nuit des ours, le plus grand évènement du festival

Parmi les sept soirées que propose le festival, il y en a bien une qu'il ne faudra surtout pas rater. Le 8 août, ce sera LA nuit des ours. Ce soir là une déambulation guidée présentera cinq spectacles oniriques.

Pour cet évènement, la violoniste Valérie Barnard et la contrebassiste Ina-Kalina Goudeva proposeront des mélodies construites autour des cinq éléments, l'actrice Melanie Baxter Jones, fera la lecture des écrits de Victor Hugo lors de son unique visite à Chamonix. Les spectateurs pourront également assister au spectacle écologique L'homme qui plantait des arbres du théâtre des Turbulences. Deux spectacles inédits seront offerts aux visiteurs, la performance Comme la Rivière – Comme la Pierre de Julie Pichavant et la pièce de théâtre Trois dont un, écrite et mise en scène de Laurie Calhiol. Enfin, pour clôturer cette soirée, les 24 choristes de Las mariposas, livreront une performance musicale variée.

Un festival qui vous réserve bien d'autres surprises

Mais La nuit des ours ce n'est pas que le 8 août. Toute la semaine, une grande diversité d'ateliers, de spectacles et de visites seront organisés. Pour cette édition, deux thèmes se détachent. L'eau, avec les activités Balade sur l'eau d'ici, Rencontre littéraire au fil de l'eau ou encore chant de l'eau. Et ensuite, la mémoire, avec notamment la soirée hommage à Lily et Ruben Halbreich, la performance le matin du 9 août (1945, Nagasaki).

Le 12 août, pour terminer ce festival, vous pourrez retrouver l'évènement La nuit en plein jour. Celui-ci a été pensé comme une déclinaison de La nuit des ours, mais cette fois-ci en plein jour.