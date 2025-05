La Ville de Lyon a décidé d'augmenter significativement les tarifs de ses piscines municipales dès l'été 2025.

Coup dur pour les nageurs lyonnais. Dès le 6 juin 2025, le prix des entrées dans les piscines va augmenter d'environ 20 %. La Ville de Lyon votera cette hausse lors du conseil municipal du jeudi 15 mai.

Une hausse de 28 % sur la carte dix entrées

La collectivité dirigée par le maire écologiste Grégory Doucet justifie cette augmentation compte tenu "des investissements réalisés par la Ville, et de l'inflation qui touche les frais d'entretien et de maintenance pour l'exploitation des piscines". "Les piscines de la Ville de Lyon ont fait l'objet, au cours de ces dernière années, de travaux de rénovation d'ampleur contribuant à améliorer le confort des usagers, à garantir leur sécurité et à assurer un traitement de l'eau de qualité", indique la collectivité dans le projet de délibération.

Elle précise enfin que "la contribution de l'usager reste modérée au regard du service rendu puisque le coût par nageur est estimé à ce jour à environ 12 €, soit une contribution de l'usager à hauteur de 26 % des coûts induits". La nouvelle grille tarifaire ne concernera pas les tarifs réduits, la Ville souhaitant "maintenir une politique publique tarifaire juste", dit-elle. Ils resteront fixés à 2,60 € pour les concernés : lycéens, étudiants, bénéficiaires de l'AAH et du RSA.

Les tarifs été de la piscine du Rhône restent inchangés

Pour les autres, le tarif d'une entrée passe de 3,40 € à 4 €, soit une hausse de 18 %. Le tarif de la carte dix entrées subit quant à lui une importante hausse de 28 %, passant de 25 à 32 €. La gratuité sera abaissée de 6 à 4 ans. Concernant la piscine du Rhône Tony-Bertrand, les tarifs été restent inchangés pour l'été. En revanche, les cartes horaire 25 et 50 h augmentent respectivement de 20 et 18 %, atteignant 60 et 100 €.

"Les tarifs pratiqués à ce jour par la Ville de Lyon dans ses piscines municipales sont ainsi inférieurs à la moyenne des tarifs pratiqués dans les autres piscines du territoire métropolitain", assure la collectivité qui s'appuie sur une étude réalisée en janvier 2025 sur les piscines de la Métropole de Lyon qui fait état d'un tarif plein moyen de 4,29 €.

Pour mémoire, la Ville de Lyon a notamment engagé 6,9 millions d'euros dans la rénovation de la piscine de Vaise qui doit rouvrir ses portes à l'été 2025. La piscine Garibaldi qui a rouvert ses portes en mars 2024 a elle aussi bénéficié d'importants travaux pour un montant d'au moins 1,5 million d'euros.