Actualité
© Tim Douet

En pleine vigilance rouge canicule, la piscine d'Écully fermée en raison d'un problème technique

  • par Nathan Bigué

    • La piscine municipale d'Écully a été contrainte de fermer ses portes lundi 11 août. Un problème technique empêche, pour l'heure, sa réouverture.

    Il n'y pas qu'à Lyon que des piscines sont contraintes de fermer leurs bassins, malgré la canicule et les 40 degrés encore attendus ce mercredi 13 août. À Écully, dans l'Ouest lyonnais, la piscine municipale est totalement fermée au public depuis le début de la semaine en raison d'une panne sur la pompe principale de filtration. Elle est indispensable pour maintenir une bonne qualité d'eau et sa propreté.

    Selon les agents de la mairie, auprès de nos confrères du Progrès, une nouvelle pompe sera installée en urgence cette fin de semaine. Une réouverture au plus tard le lundi 18 août est prévue par les services.

    De nombreuses piscines à Lyon et dans son agglomération restent bien ouvertes. Celles de Caluire-et-Cuire et Oullins-Pierre-Bénite ont même été rendues gratuites pour les habitants durant la vigilance rouge.

    Lire aussi : La Ville de Lyon augmente le prix d'entrée de ses piscines dès l'été 2025

    à lire également
    "Sale raciste de merde" : un ancien candidat RN agressé dans le métro de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    "Sale raciste de merde" : un ancien candidat RN agressé dans le métro de Lyon 17:48
    En pleine vigilance rouge canicule, la piscine d'Écully fermée en raison d'un problème technique 17:22
    gendarme
    Des coups de feu tirés à Francheville, l'auteur en fuite 16:57
    Il vole un ordinateur à la gare de Lyon Part-Dieu, mais est retrouvé grâce à la géolocalisation 16:31
    Villeurbanne : un homme meurt noyé dans le Rhône, il tentait de porter secours à son chien 15:56
    d'heure en heure
    Près de Lyon, l’établissement The Riviera fermé durant 15 jours après des nuisances sonores 15:20
    Près de Lyon, un motard décède dans un choc violent avec un poids lourd 14:48
    Tarifs, horaires... A Lyon, le plan "piscine et canicule" de Thomas Rudigoz 14:03
    La piscine Auguste-Delaune gratuite jusqu’au 17 août pour tous les résidents de Vénissieux 13:36
    Dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages ce mercredi 13:00
    La vigilance rouge canicule levée dès demain dans le Rhône 12:19
    A Vaulx-en-Velin, Mini World baisse ses tarifs pendant la canicule 11:41
    Un feu de végétation désormais maîtrisé à Décines-Charpieu, une vingtaine de pompiers mobilisée 10:58
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut