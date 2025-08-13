La piscine municipale d'Écully a été contrainte de fermer ses portes lundi 11 août. Un problème technique empêche, pour l'heure, sa réouverture.

Il n'y pas qu'à Lyon que des piscines sont contraintes de fermer leurs bassins, malgré la canicule et les 40 degrés encore attendus ce mercredi 13 août. À Écully, dans l'Ouest lyonnais, la piscine municipale est totalement fermée au public depuis le début de la semaine en raison d'une panne sur la pompe principale de filtration. Elle est indispensable pour maintenir une bonne qualité d'eau et sa propreté.

Selon les agents de la mairie, auprès de nos confrères du Progrès, une nouvelle pompe sera installée en urgence cette fin de semaine. Une réouverture au plus tard le lundi 18 août est prévue par les services.

De nombreuses piscines à Lyon et dans son agglomération restent bien ouvertes. Celles de Caluire-et-Cuire et Oullins-Pierre-Bénite ont même été rendues gratuites pour les habitants durant la vigilance rouge.

