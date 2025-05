En raison d'effectifs d'élèves trop importants, les équipes du lycée Frédéric Faÿs de Villeurbanne se mobiliseront devant l'établissement, puis devant le Rectorat (7e) le 13 mai prochain.

Afin de dénoncer la dégradation des conditions d'étude et de travail au sein du lycée Frédéric Faÿs de Villeurbanne, les équipes de l'établissement se mobiliseront le 13 mai prochain. Soutenus par plusieurs syndicats et associations, le personnel se réunira devant le lycée villeurbannais à partir de 7h30, puis devant le rectorat à 11h. Lors de cette mobilisation, ces derniers tenteront de faire entendre leur voix face à des effectifs d'élèves grandissants à chaque rentrée : "Notre réalité se résume pourtant déjà à des préfabriqués installés dans la cour, des couloirs saturés et des dégradations et violences qui se multiplient", déplorent les équipes.

Elles poursuivent : "La dotation actuelle ne permet donc pas d’avoir des conditions d’enseignement et d’études décentes pour les élèves et entraîne une augmentation de la charge de travail des personnel-les." Afin de pallier la hausse du nombre d'élèves, les équipes mobilisées revendiquent : "L’abondement de moyens horaires et humains supplémentaires" et "la conversion d’HSA (heures supplémentaires années) en Heures Postes." Elles demandent également à ce que le lycée soit intégré dans le dispositif de réduction des effectifs de classe de seconde à 32 élèves.

Pour rappel, les équipes et syndicats avaient déjà été reçus en audience au Rectorat le 16 avril dernier sur ce sujet. Une audience conclue par une fin de non-recevoir de la part du Rectorat.

