Culture
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Théâtre Croix-Rousse : Eva Doumbia, en mémoire des massacres de Chasselay

  • par Caïn Marchenoir

    • Nourrie d’un patient travail de recherche sur le massacre de Chasselay, Eva Doumbia brouille les frontières entre réel et imaginaire. . 

    Aujourd’hui, Chasselay est une paisible bourgade (2 973 habitants recensés en 2023) située entre Lyon et Villefranche.

    Mais en juin 1940, la commune fut le théâtre d’une bataille féroce entre l’armée allemande et deux régiments de l’armée française. Soit une compagnie du 25e régiment de tirailleurs sénégalais et un groupe issu du 405e régiment de défense contre les aéronefs.

    Après la défaite française, en dépit d’une résistance acharnée, les prisonniers sont séparés en deux groupes. Les Français partent en captivité, les Sénégalais sont exécutés.

    C’est ce tragique massacre, témoignant du racisme odieux de la Wehrmacht. Il a, entre autres évènements historiques, inspiré la pièce Chasselay et autres massacres d’Eva Doumbia. Où elle entend commémorer les soldats africains morts, souvent de façon anonyme.

    Pour nous transmettre ce récit et réhabiliter la mémoire des oubliés. Elle plante un magnifique décor, sublimé par la musique live d’une kora (instrument de musique africain) et d’un piano. 

    Le spectacle compose une fresque polyphonique où dialoguent soldats, villageois et autrice.

    Eva Doumbia est une habituée du plateau croix-roussien, elle y a récemment présenté Le Iench, une fable théâtrale sur le racisme ordinaire.

    Chasselay et autres massacres – Du 5 au 7 mai au théâtre Croix-Rousse

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