A quel temps s'attendre à Lyon pour le week-end du 1er mai ?

Du soleil et des températures estivales sont attendus à Lyon pour le long week-end du 1er mai. Le temps devrait se gâter la semaine prochaine.

Le temps devrait être plutôt agréable pour ce long week-end du 1er mai. Après une belle semaine, excepté la journée de mardi, la dynamique se poursuit. Malgré un ciel légèrement voilé tout au long du week-end, le soleil brillera et les températures seront bien au-dessus des normales de saison.

25°C sont attendus lors des journées de vendredi et samedi. Samedi 2 mai, le climat devrait même être lourd, "malgré un vent du sud assez soutenu", indique le site Lyon-météo.net. Des rafales à 60 km/h sont attendues.

Légère baisse des températures dimanche

Le temps se gâtera dimanche. L'après-midi devrait être plus nuageuse, de légères averses pourraient même venir jouer les trouble-fêtes. Les températures seront également en baisse, mais resteront au-dessus des normales de saison. 22°C sont attendus.

Le temps devrait continuer à se gâter la semaine prochaine.

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