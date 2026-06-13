Des produits frais préparés dans le Rhône massivement rappelés

Des gnocchis produits dans le Rhône rappelés dans toute la France. ©Pexels

Des gnocchis préparés par Lustucru Frais font l'objet d'un rappel massif national en raison de la présence d'un allergène non mentionné sur l'étiquetage.

Attention si vous avez acheté des gnocchis à poêler 325g de la marque Lustucru entre le 8 et le 11 juin. Ces produits, majoritairement fabriqués sur le site de Communay dans le Rhône, font l'objet d'un vaste rappel en raison d'une erreur d'emballage et de la présence d'un allergène non-déclaré dans certains lots, sans toutefois déclarer lequel est en cause précisément. Ces produits ont été vendus dans la plupart des marques de grande distribution du pays, notamment chez AMC (Casino, Monoprix, Franprix), coopérative U, Auchan, ITM, Galec ou encore Carrefour.

#RappelProduit Gnocchi à poêler 325G - LUSTUCRU SELECTION Risques : Substances allergisantes non déclarées Motif : Allergène non déclaré https://t.co/i08S6YbIAL pic.twitter.com/tISahHa4kx — RappelConso (@RappelConso) June 11, 2026

Selon le site Rappel Conso, les produits sont reconnaissables aux numéros d'identification suivants : 10431991 et marquage sachet : C1560 L122 hh:mm. La date limite de consommation de ces sachets est le 19 juillet 2026.

Remboursement possible

Pour la sécurité de tous, il est recommandé de ne plus consommer le produit, de le détruire ou de le rapporter en point de vente, où un remboursement sera proposé aux clients.

La procédure de rappel restera en vigueur jusqu'au lundi 3 août 2026. La fiche complète du rappel produit est disponible sur le site