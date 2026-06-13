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Lyon : un corps sans vie repêché dans le Rhône ce samedi

  • par LC

    • Un corps a été retrouvé flottant dans le Rhône ce samedi matin au niveau du quartier de la Confluence, dans le 2e arrondissement de Lyon.

    Macabre découverte dans le Rhône, ce samedi 13 juin. Un corps sans vie a été découvert par des témoins dans le fleuve en milieu de matinée, au niveau du quartier de la Confluence dans le 2e arrondissement de Lyon.

    D'après les informations de nos confrères du Progrès, le corps sans vie de cet homme, âgé semble-t-il d'une trentaine d'années, a été sorti par les pompiers qui avaient été dépêchés sur place quelques instants plus tôt.

    La dépouille a rapidement été remise aux forces de l'ordre et une enquête pour déterminer les circonstances et les causes du décès du jeune homme. Toujours selon le Progrès, un drap blanc aurait été retrouvé dans le même secteur, dans le 7e arrondissement.

    Un corps repêché dans la Saône début juin

    C'est la deuxième fois en juin qu'un corps est repêché dans la Métropole de Lyon en 15 jours. Le 1er juin dernier, un kayakiste avait retrouvé le corps d'un homme dans la Saôine, au niveau d'Albigny-sur-Saône. La victime avait le pied attaché et lesté avec une chaîne et un cadenas. Une enquête pour mort suspecte avait alors été ouverte.

    Lire aussi : Métropole de Lyon : un kayakiste découvre un corps dans la Saône avec une chaîne attachée au pied

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