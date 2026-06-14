Une journée ensoleillée, jusqu'à 30°C attendus : la météo de dimanche à Lyon

Comme la veille, la journée de dimanche 14 juin sera marquée par une météo estivale, avec un bel ensoleillement et des températures qui grimperont jusqu'à 30°C.

La vague de chaleur ne fait que commencer à Lyon. Comme la veille, la journée de ce dimanche 14 juin sera marquée par une météo estivale, avec un bel ensoleillement - qui pourra ponctuellement être terni par des nuages d'altitude, indique le site Météo-Lyon - et des températures chaudes, qui grimperont jusqu'à 30°C dans l'après-midi. Il fait déjà plus de 22°C à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Et la chaleur devrait durer, et même s'intensifier dans les prochains jours, avec des températures qui dépasseront les 30°C à partir de mercredi, pour monter jusqu'à 36°C ce jeudi, et qui ne descendront guère sous la barre des 22°C la nuit. Mété France prévoit que la chaleur se prolonge au moins jusqu'à la fin du mois de juin.

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