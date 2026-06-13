Lyon : un cluster de dermatophilose, une nouvelle IST ?

D'après les informations du Parisien, plusieurs cas de dermatophilose ont été détectés dans la région de Lyon. De quoi s'agit-il ?

Faut-il s'inquiéter de cette nouvelle infection ? Entre décembre 2025 et mars 2026, plusieurs cas de dermatophilose - une bactérie causant des lésions au niveau de la peau - ont été découverts en Espagne et en France, où la majorité des cas - une "quarantaine" - se concentre dans la région de Lyon, a rapporté le Parisien ce vendredi.

Responsable de lésions cutanées modérées sous la forme de plaques rouges, de nodules ou de papules dans la zone génitale, l'aine, les cuisses ou au niveau de la barbe, cette maladie n'avait jamais fait l'objet d'une transmission entre humains. Après une première suspicion de mycose, les analyses menées ont finalement révélé que les bactéries prélevées ressemblaient à celles de la Dermatophilus congolensis aussi appelées "gale de la boue". La bactérie, jusqu'alors considérée comme une zoonose, atteint habituellement les chevaux et le bétail et les rares cas documentés chez les humains sont liés à des contacts avec les animaux.

Traitement antibiotique efficace

Mais pour ces nouveaux cas, la bactérie a trouvé un nouveau mode de propagation entre humains : les rapports sexuels. En effet, toujours d'après les informations dont dispose le quotidien national, parmi les patients infectés, huit ont déclaré avoir développé des symptômes après avoir fréquenté un sauna. Leur point commun ? Tous ont eu des relations sexuelles entre hommes.

Faut-il craindre une épidémie ? Non d'après le Parisien, qui assure que les patients ont guéri sans complications et grâce à des antibiotiques, et les cas restent encore faibles. La véritable cause de la transmission reste, elle, encore à confirmer.