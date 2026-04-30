Culture
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Spectacle pour les tout-petits : voyage initiatique

  • par Céline Rapinat

    • Porté par le doux son des percussions du hapi drum et les jeux d’ombres chinoises, ce spectacle aborde en douceur les thèmes de la confiance, de l’autonomie, de la séparation… 

    Bien au chaud dans leur nid, bébé chouette et sa maman s’endorment paisiblement. Quand soudain le petit tombe et se retrouve seul en plein cœur de la forêt.

    Aidé d’un écureuil, il va devoir faire preuve de courage et de débrouillardise pour retrouver le chemin de son nid. 

    À la fois tendre et poétique, parsemé de pointes d’humour, ce spectacle délicat est accessible aux plus petits. Il leur procurera, à coup sûr, toutes sortes d’émotions enrichissantes. 

    À l’issue de la représentation, un goûter est offert, suivi d’un atelier créatif. Les enfants pourront mettre la main à la pâte en compagnie des artistes.

    Un peu perdu – Le 6 mai au théâtre Théo-Argence à Saint-Priest. À partir de 2 ans.

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