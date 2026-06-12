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Spectacle Région des Lumières sur les façades de l’Hotel de Ville à Vienne – 20.06.2025 – Flore Giraud

Le festival Région des lumières de retour cet été, 5 villes concernées

  • par Romain Balme

    • Le festival Région des Lumières fera étape dans cinq villes d’Auvergne-Rhône-Alpes entre le 27 juin et le 11 octobre avec des spectacles immersifs gratuits.

    Le festival Région des Lumières fait son grand retour pour une huitième édition du 27 juin au 11 octobre. Un spectacle de sons et lumières qui met cette année cinq villes à l'honneur, contre huit en 2025. Conçus par la compagnie des Allumeurs de rêves, chaque proposition est singulière et adaptée à sa ville-étape, pour raconter son histoire à travers ambiance musicale, 3D et effets numériques. Le festival passera successivement par Vienne, Aurillac, Chaise-Dieu, Clermont-Ferrand et Espaly-Saint-Marcel.

    Dans un communiqué, les Allumeurs de rêves expliquent vouloir défendre "l’accessibilité pour tous les publics depuis sa première édition", avec un évènement gratuit et ouvert à tous. Le festival s’accompagne d’une accessibilité renforcée avec plusieurs dispositifs destinés aux personnes en situation de handicap. En parallèle, des zones d’accueil spécifiques sont prévues pour ce public et leurs proches. "Derrière chaque spectacle, ce sont plus de 80 artisans mobilisés, notamment en mapping lumière, pour faire 'parler les murs'", indique Gilbert Coudène, fondateur et directeur artistique des Allumeurs de Rêves.

    5 VILLES ÉTAPES
    Vienne (38) : du 27 juin au 19 juillet
    Aurillac (15) : du 25 juillet au 15 août
    Chaise-Dieu (43) : du 8 au 30 août
    Clermont-Ferrand (63) : du 5 au 27 septembre
    Espaly Saint-Marcel (43) : du 18 septembre au 11 octobre

    Lire aussi : Lyon : le spectacle Région des Lumières de retour à Fourvière ce vendredi avec des nouveautés

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