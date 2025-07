Escapades en Isère : là-haut sur les sommets de l’Oisans

Du sommet vertigineux des glaciers aux torrents tumultueux, l’Oisans offre une variété de paysages tous plus spectaculaires les uns que les autres. À 2 heures de Lyon, découvrez un concentré de haute montagne à explorer à pied, à vélo, en baudrier, en maillot de bain ou, pourquoi pas, en wingfoil.

En tête à tête avec les glaciers

L’Oisans fait partie de ces coins des Alpes mythiques, célèbres pour leurs paysages de haute montagne sauvages, qui fascinent autant qu’ils impressionnent.

C’est justement là-haut que démarre cette escapade, avec une jolie randonnée glaciaire à réserver aux sportifs et aux amateurs d’altitude : le Tour des Trois Cols.

Depuis L’Alpe d’Huez, l’ascension débute par le téléphérique du Pic Blanc pour rejoindre le glacier du Grand Sablat, planté à 3 330 mètres d’altitude dans un décor sauvage. De là, le parcours enchaîne les cols de la Pyramide, de l’Impossible et du Grand Sablat, dévoilant une vue imprenable sur les sommets alpins environnants.

Une journée magique à l’assaut de la haute montagne et ses glaciers spectaculaires, à vivre en toute sécurité grâce à l’encadrement bienveillant d’un guide. À partir de 12 ans.

Renseignements sur guidesalpedhuez.com

Avant de partir à l’assaut des cimes, découvrez les falaises en douceur grâce à la via cordata. Proche de la via ferrata, la via cordata est un parcours sur corde, en général horizontal, à mi-chemin entre la randonnée et l’escalade. C’est l’activité familiale idéale pour une première approche de la verticalité. Le site d’escalade de Saint-Arey au Freney-d’Oisans est équipé d’une via cordata et de 21 voies d’escalade pour une découverte ludique de la grimpe, dès 6 ans.

Plus d’informations sur oisans.com

Sous la terre

Après les sommets, les dénivelées à dévaler et les cours d’eau à remonter, enfonçons-nous dans les entrailles de l’Oisans. Cet été, le musée des minéraux du Bourg-d’Oisans fait peau neuve et devient la Galerie des Trésors Alpins.

Au programme : une exposition immersive et sensorielle sur la faune alpine réalisée en partenariat avec le parc national des Écrins, un parcours dédié aux cristaux emblématiques de l’Oisans et un nouvel espace consacré aux liens entre l’homme et la nature sous le prisme de la BD.

Renseignements au 04 76 80 27 54

La route des cols © Chadam Communication

Croquer la montagne à bicyclette

2 300 mètres de dénivelée à dévaler. Vous avez bien lu. De 3 200 mètres d’altitude à 960, le Bike Park des Deux-Alpes déroule 91 kilomètres de pistes à avaler d’une seule traite. Avec le secteur de la Vallée Blanche réservé aux débutants et celui du Diable qui donnera du fil à retordre aux riders les plus expérimentés, il y en a pour tous les cyclistes.

Quelle que soit leur discipline favorite ! Si une large partie du domaine est dédiée au VTT de descente, le Bike Park des Deux-Alpes compte aussi cinq pistes enduros et trois itinéraires cross-country ainsi qu’un espace ludique et deux pistes pensées pour le VTT électrique.

Ce n’est pas tout. À L’Alpe d’Huez, un vaste domaine VTT relie la commune à Oz-en-Oisans, Vaujany et Villard-Reculas. L’été, une dizaine de remontées mécaniques sont ouvertes pour sillonner les 280 kilomètres de ses 36 pistes dont un tiers de descente, un tiers d’enduro (dont une praticable en VAE ou en famille) et un tiers de cross-country (dont trois praticables en VAE et trois en famille).

Plus d’informations sur bike-oisans.com

Pas fan du VTT ? Partez à l’assaut des sommets à bicyclette avec les “Oisans Col Series” ! Pendant l’été, tous les mardis matin, un col emblématique de l’Oisans est fermé à la circulation automobile et réservé aux cyclistes. Montée de L’Alpe d’Huez, col du Glandon, col de la Croix de Fer, col d’Ornon, col de Sarenne… À quel col mythique allez-vous vous mesurer aujourd’hui ?

Canyoning à Oz-en-Oisans © Bureau des guides de l’Oisans

Voguer au cœur des montagnes

Si vous aimez l’adrénaline autant que le doux murmure des cascades, vous adorerez le canyoning. Glissades dans des toboggans rocheux naturels, sauts dans des bassins cristallins, descentes en rappel à flanc de paroi…

Le canyoning est l’une des activités phares de l’été en Oisans ! Le bureau des guides de l’Oisans vous fera découvrir les meilleurs spots, en toute sécurité, à partir de 10 ans.

Plus d’informations sur guidesoisans.com

Le lac du Verney © Images et Rêves

À Allemond, la base nautique du Verney, sur le lac éponyme, propose tout l’été de louer des paddles, des pédalos, des canoës et même des wingfoils !

Créé en 2019, ce sport en vogue est un mix décoiffant entre la planche à voile, le kitesurf et le paddle. Il consiste à surfer sur une planche de surf à foil équipée d’une aile légère de cerf-volant en forme de deltaplane.

Contrairement à d’autres disciplines, le wingfoil ne nécessite aucune condition physique particulière, ce qui en fait un sport accessible à tous les âges et tous les gabarits, idéal pour une sortie en famille. Attention, là-dessus, la sensation de vitesse est incroyable !

Renseignements au 04 76 80 76 11

Infos pratiques

Où loger ?

• Auberge de la Brindille (chambres d’hôtes et restaurant) à Villard-Notre-Dame – auberge-labrindille.fr

• Refuge du Taillefer (à 2 000 mètres d’altitude, yourte, dortoir ou tente, réservation obligatoire) sur le plateau du Taillefer – 06 13 81 81 87

• L’écrin du Sarret (gîte avec chambres et dortoirs sur le GR54) à Besse-en-Oisans – gite-le-sarret.com

Où se restaurer ?

• La Molière (restaurant immergé en pleine nature avec belvédère) à Mont-de-Lans – 06 12 88 95 22

• Sol & Monta (pause gourmande à base de produits locaux) à Auris-en-Oisans – 06 12 80 27 52

• Les gaufrettes (bar et gaufres sucrées et salées) à Allemond – 09 63 68 89 28

À ne pas manquer

• Du 4 au 6 juillet : Megavalanche (course de VTT) depuis le sommet du Pic Blanc, à 3 300 mètres d’altitude, jusqu’à Allemond

• Du 23 juillet au 2 août : répétitions de la B’Oz Académie en plein air ouvertes au public sur le plateau de l’Alpette, à Oz-en-Oisans

• Du 27 juillet au 1er août : Festival de théâtre à ciel ouvert à Vaujany

• Du 17 au 23 août : le Trail des 6 vallées de l’Oisans (trail en six jours, 1re édition)

Comment s’y rendre ?

• En voiture : 2 heures depuis Lyon via l’A48

• En train : TER Lyon – Grenoble (1 heure 30) puis car régional T75 (1 heure 30)

L’été, des navettes gratuites relient Vaujany, Allemond, Auris et Le Bourg-d’Oisans.