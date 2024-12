Spectacles de fin d’année : émotions et rires à la Comédie-Odéon

Comme son nom l’indique, la Comédie-Odéon privilégie les comédies. Et ne ferme pas ses portes en période de Noël.

Suspense et humour avec Le Petit Coiffeur…

On retrouve dans la nouvelle pièce de Jean-Philippe Daguerre, Le Petit Coiffeur, présentée à la Comédie-Odéon avec une distribution de comédiens lyonnais, les ingrédients qui avaient fait le succès d’Adieu Monsieur Haffmann (également présentée à la Comédie-Odéon la saison dernière). Un contexte historique parfaitement restitué, une émotion à fleur de peau, un suspense savamment entretenu et un brin d’humour pour alléger les situations les plus mélodramatiques.

Nous sommes donc à Chartres au lendemain de la Libération dans le salon de coiffure tenu par une femme à poigne (interprétée par la formidable Romy Chenelat), qui est devenue une figure locale de la Résistance après que son mari a été tué durant l’Occupation. Ses deux fils sont également impliqués dans la vie du commerce, chacun à sa manière.

Un beau jour, une jeune fille vient non pas se faire coiffer mais servir de modèle au plus séduisant des deux garçons, celui qui préfère le pinceau aux ciseaux, ou à la tondeuse… Impossible d’en dire plus si l’on ne souhaite dévoiler les événements palpitants qui vont ensuite s’enchaîner avec une diabolique précision. Si ce n’est que l’atmosphère de tensions, de dilemmes moraux et de règlements de compte propres à l’immédiat après-guerre est admirablement recréée. Passez donc au salon vous refaire une beauté !

Le Petit Coiffeur – Jusqu’au 11 janvier 2025

Les Faux British © Paul Bourdrel

De vrais rires avec Les Faux British

Depuis combien de saisons, Les Faux British, la pièce de Henry Lewis, Jonathan Sayer, et Henry Shields adaptée en français par Gwen Aduh et Miren Pradier, est-elle à l’affiche de la Comédie-Odéon ? Au moins trois ! Et le succès continue, puisqu’on la retrouve programmée pour une longue série de représentations du 26 novembre au 11 janvier 2025.

On peut l’affirmer : c’est un vrai petit chef-d’œuvre burlesque, dans l’esprit des Monty Python. Le pitch ? Une bande de copains, auteurs de polar sans grand succès, se retrouve pour présenter une pièce dénichée on ne sait où, qu’ils attribuent sans hésiter à Conan Doyle.

Hélas pour eux et tant mieux pour nous, spectateurs, c’est un désastre absolu, un naufrage complet ! Tout part à vau-l’eau, le décor s’écroule, les catastrophes s’enchaînent et l’on rit de la première à la dernière minute.

Les Faux British – Du 26 novembre au 11 janvier 2025

Théâtre Comédie-Odéon