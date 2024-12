Près de Lyon, le lycée Al-Kindi va porter plainte contre Laurent Wauquiez pour diffamation 

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Laurent Wauquiez, ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dénonce la "dérive islamiste" du lycée musulman Al-Kindi à Décines-Charpieu et annonce que la Région ne financera plus l’établissement scolaire.

La direction du lycée n’a pas tardé pour réagir. Dans une vidéo publiée le 14 décembre sur ses réseaux sociaux, l’ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez (LR), s’est exprimé quant à la situation du groupe scolaire Al-Kindi, unique lycée musulman de France sous contrat, de Décines-Charpieu, aujourd’hui menacé de voir son contrat avec l’État rompu.

Pour rappel, la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a engagé début décembre une procédure de "résiliation des contrats d'association liant le groupe scolaire à l'État", sans donner d'avantage de précision. Reçue dans le cadre d’une commission de concertation académique le 13 décembre, la direction de l’établissement privé musulman devrait connaître son sort début janvier 2025.

Dans sa vidéo donc, le désormais conseiller spécial à la Région dénonce la "dérive islamiste" de l’établissement, dont le directeur serait "très proche des Frères musulmans." Laurent Wauquiez poursuit son accusation, assurant que l’on y enseignerait "la soumission de la femme à l’homme", mais surtout, que "le génocide juif pendant la guerre n’est plus enseigné." "La décision qu’il convient de prendre n’est pas de se taire, c’est de combattre", indique-t-il encore. Selon les mots de son ancien président, la Région va donc "se battre pour que l’agrément soit retiré à ce lycée" et "ne financera plus un seul euro sur cet établissement", assure enfin Laurent Wauquiez. Et de conclure : "On combat tout ce qui est contre les valeurs de la République et tout ce que sont des dérives qui aboutissent à laisser s’installer l’islamisme au sein de notre éducation."

En réaction, le groupe scolaire a, par un communiqué publié hier, annoncé déposer plainte contre Laurent Wauquiez pour diffamation. "M. Wauquiez n’hésite pas à instrumentaliser la mémoire de la Shoah pour tenter un buzz médiatique. C’est une attitude indigne d’un responsable politique qui visiblement ne perçoit pas les tensions qui traversent le pays", dénonce ainsi la direction d’Al-Kindi. Le lycée, "sans avoir à se justifier", précise également "qu’il s’engage activement dans le travail de mémoire."

Et d’ajouter : "Enfin, M. Wauquiez indique refuser de verser les fonds normalement dues pour Al-Kindi, le groupe scolaire saisira donc la justice administrative qui saura lui rappeler que les lois de la république s'appliquent à tous, y compris aux influenceurs politiques sur Tiktok."

