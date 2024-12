L’association Paz reproche à la production l’utilisation de plusieurs animaux captifs lors du tournage du film Sarah Bernhardt, la Divine dont l’avant-première se déroulera ce dimanche 15 décembre au Pathé Bellecour.

Après ses mobilisations pour demander la fermeture du zoo du parc de la Tête d’Or, dans le 6e arrondissement de Lyon, l’association Paz organise ce dimanche 15 décembre à 17h30 un rassemblement devant le cinéma Pathé Bellecour à l’occasion de l’avant-première du film Sarah Bernhardt, la Divine.

Au moins deux animaux captifs utilisés

L’association dénonce en effet l’utilisation lors du tournage de deux animaux captifs. "Sarah Bernhardt, comédienne du 19e/20e siècle, détenait des animaux sauvages chez elle. (…) Mais au lieu de recourir aux effets spéciaux, de vrais animaux sauvages captifs ont été exploités pour le tournage, dont au moins un lynx et un serpent", assure l’association. Et d’ajouter : "En 2024, il serait temps d’évoluer et de ne pas reproduire les erreurs de nos prédécesseurs ! Nous rappelons qu’il est impossible de répondre aux besoins des animaux sauvages en captivité." L’utilisation de ces deux animaux captifs a par ailleurs été confirmée par la société de production Les Films du Kiosque. Lors de cette mobilisation, différents panneaux seront déployés par les membres de l’association avec des slogans tels que “emprisonnés à vie pour des tournages” ou encore “animatronique, effets visuels… Le cinéma n’a pas besoin d’exploiter des animaux.”

Le long-métrage de Nicolas Nicloux, qui voit se réunir à l’écran Sandrine Kiberlain, dans le rôle titre, et Laurent Lafitte, raconte l’histoire de l’une des plus célèbres comédiennes françaises de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Elle est par exemple la première comédienne à avoir fait des tournées à succès sur les cinq continents. Elle fût également directrice de théâtre, sculptrice et peintre. Le film sortira dans les salles obscures le 18 décembre prochain.

