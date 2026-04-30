L'Universite Lumiere Lyon 2 et l’ENTPE ont délivré un doctorat inédit via le dispositif COFRA, associant recherche académique et administration publique.

C'est inédit. L’Université Lumière Lyon 2, en partenariat avec l’ENTPE (École nationale des travaux publics), a délivré un doctorat dans le cadre d’une recherche partenariale avec une administration publique. Ainsi, ce 29 avril 2026, Nicolas Fabre a été le premier docteur en France a soutenir une thèse au sein de ce dispositif, réalisé dans le cadre d’une convention de formation par la recherche en administration (COFRA). L'ambition de cette opération, "bâtir une administration plus innovante, réflexive et ouverte sur la connaissance", explique l'Université dans un communiqué.

En collaboration avec la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes (CRC AURA), Il a travaillé sur la performance des services ferroviaires régionaux à l’heure de l’ouverture à la concurrence. Dans un communiqué, l'Université Lyon 2 s'est félicitée de mettre en avant des "expérimentations et formats innovants."

L'Université espère voir l'opération se renouveler

C'est dans un contexte d’ouverture à la concurrence des services ferroviaires régionaux de voyageurs (TER), que Nicolas Fabre a décidé de consacrer sa thèse à ce sujet. Un travail qui permet d'œuvrer pour le pilotage public.

Vice-présidente Recherche, innovation et science ouverte de l’Université Lumière Lyon 2, Lydia Coudroy de Lille, espère voir cette opération se renouvelle à l'avenir. "Notre université est très heureuse de démontrer, à l'occasion de la première soutenance de thèse COFRA, l'intérêt de cette démarche, qui fait entrer la culture scientifique au cœur de l’administration de l'Etat."

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