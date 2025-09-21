Spectacle : musique au féminin aux Transmetteurs de Rillieux-la-Pape

DIVA Syndicat, porté par la compagnie Mise à Feu, est un spectacle mêlant théâtre et musique qui traverse mille ans d’histoire de la musique… au féminin.

“De Hildegarde de Bingen à Aya Nakamura”, ce voyage inédit met en lumière des femmes compositrices, musiciennes et interprètes oubliées, invisibilisées ou raillées. Certaines n’ayant même pas eu le droit, à leur époque, de toucher un instrument.

Une lecture qui interroge la place des femmes aujourd’hui, à travers l’évolution de leurs droits et de leur voix dans la culture. Sur scène, Gentiane Pierre et Noémie Lamour, chanteuses et multi-instrumentistes, incarnent ces femmes, dont on découvre parfois l’existence. Mêlant pédagogie et divertissement, le spectacle invite petits et grands à une révision burlesque du matrimoine musical.

DIVA Syndicat – Le 25 septembre (20 h) aux Transmetteurs (Rillieux-la-Pape) – https://transmetteurs.fr/