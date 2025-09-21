Lyon
Photo d’illustration d’orages à Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes. (Photo de VALERY HACHE / AFP)

Le Rhône placé en vigilance jaune pour orages et inondation

  • par Claire Martinez

    • Le département du Rhône passe en vigilance jaune ce dimanche 21 septembre en raison de fortes pluies prévues dans l'après-midi, d'inondations et d'orages.

    Le soleil et la chaleur persistait à Lyon. Mais pour le dernier jour de l'été, ce dimanche 21 septembre, le département du Rhône passe en vigilance jaune pour des risques de "pluie-inondation" et "orages", selon Météo-France. Cette vigilance touche le quart sud-est du pays ainsi que la Bretagne, avec de forts cumuls de pluie attendus.

    Lire aussi : Un ciel encombré pour ce dernier jour d'été

    Météo-France signale également que des pluies modérées à localement soutenues sont attendues dans le Rhône, avec des risques d'accumulation d'eau, des ruissellements, voire des débordements ponctuels sur certains cours d'eau. La vigilance doit être levée entre 18h et 21h ce soir.

    à lire également
    Lyon pluie nuages
    Un ciel encombré pour ce dernier jour d'été

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Spectacle : musique au féminin aux Transmetteurs de Rillieux-la-Pape 11:00
    Le Rhône placé en vigilance jaune pour orages et inondation 10:19
    Lyon pluie nuages
    Un ciel encombré pour ce dernier jour d'été 09:23
    Le film Heat vient clôturer le Festival Lumière.
    Le film culte Heat en clôture du festival Lumière 20/09/25
    OL-Angers : Lyon s'impose face au SCO d'Angers 20/09/25
    d'heure en heure
    Les Journées du Patrimoine à travers des parcours thématiques 20/09/25
    Noémie Baiamonte est élue Miss Rhônes-Alpes 2025. Crédit photo : Mathilde Piante pour le comité Miss Rhône-Alpes.
    Miss France 2025 : une Aindinoise en lice 20/09/25
    KAIROS ©metronomi
    AiRT DE FAMILLE, un festival d’art vivant pour découvrir les toits de Perrache autrement  20/09/25
    Musique classique : feux d’Artifices à la salle Molière  20/09/25
    berges du rhone lyon
    Pollution à Lyon : un samedi jugé dégradé dû à l'ozone 20/09/25
    Un samedi d'été à Lyon avec 30 degrés annoncés 20/09/25
    Thomas Rudigoz
    Municipales 2026 : Rudigoz demande des gages à Aulas 20/09/25
    Perspective de l’hôtel du commandement côté rue après travaux © Emmanuelle Andreani Architecte
    Près de Lyon : l'Hôtel de Commandement de Sathonay-Camp bientôt transformé en lieu de vie 19/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut