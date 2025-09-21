Le département du Rhône passe en vigilance jaune ce dimanche 21 septembre en raison de fortes pluies prévues dans l'après-midi, d'inondations et d'orages.

Le soleil et la chaleur persistait à Lyon. Mais pour le dernier jour de l'été, ce dimanche 21 septembre, le département du Rhône passe en vigilance jaune pour des risques de "pluie-inondation" et "orages", selon Météo-France. Cette vigilance touche le quart sud-est du pays ainsi que la Bretagne, avec de forts cumuls de pluie attendus.

Lire aussi : Un ciel encombré pour ce dernier jour d'été

Météo-France signale également que des pluies modérées à localement soutenues sont attendues dans le Rhône, avec des risques d'accumulation d'eau, des ruissellements, voire des débordements ponctuels sur certains cours d'eau. La vigilance doit être levée entre 18h et 21h ce soir.