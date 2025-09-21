Lyon

Top 14 : Nouvelle victoire pour le LOU face au Stade Français Paris

  • par Claire Martinez

    • Le LOU a remporté sa troisième victoire consécutive ce samedi 20 septembre face au Stade Français à l'issue d'un match saisissant.

    C'était un week-end sous le signe de la réussite pour le sport lyonnais. Après la victoire de l'OL face au SCO d'Angers ce vendredi, c'est au tour du LOU de donner le sourire aux supporters Lyonnais. L'équipe s'est imposée 42-37 face au Stade Français à Gerland ce samedi 20 septembre lors de la troisième journée du Top 14, confirmant ainsi un départ de saison sans faute avec trois succès consécutifs.

    Lyon a pris l'ascendant en deuxième mi-temps, creusant l'écart et cherchant le bonus offensif. A vingt minutes de la fin, le Stade Français présentait un retard important, mené 42-23. Les Parisiens ont malgré tout réalisé une remontée courageuse dans le dernier quart d'heure pour finalement arracher un point de bonus défensif. Mais le panache du Stade Français n'aura pas réussi à rattraper le jeu dominant du LOU.

    Lyon pluie nuages
    Un ciel encombré pour ce dernier jour d'été

