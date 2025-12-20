Météo
illustration pluie / Photo: Pixabay
@Pixabay

Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance pluie et inondation

  • par Claire Martinez

    • Le département de l'Ardèche est placé en vigilance jaune pluie-inondation ce samedi 20 décembre 2025, et ce pour toute la journée.

    La vigilance jaune se poursuit dans le département de l'Ardèche. Après un épisode cévenol annoncé par Météo-France ce vendredi 19 décembre, le département de l'Auvergne-Rhône-Alpes reste touché ce samedi par des précipitations plus au moins modérées.

    "Les précipitations vont se poursuivre jusqu’à lundi 22 décembre inclus. La vigilance jaune pourrait ainsi être prolongée. Une amélioration relative est attendue dans la journée de samedi, avant, des cumuls pouvant atteindre encore 100 mm en 24 heures à partir de la nuit de samedi à dimanche. Les cumuls totaux pourraient être assez significatifs", indique Frédéric Douay, prévisionniste chez Météo-France.

    Par ailleurs, les tronçons Ardèche amont, Ardèche aval et Beaume-Chassezac sont placés en vigilance jaune crues.

