Spectacle en famille : "Sur les pas d’Oodaaq", un voyage initiatique

Ce spectacle de marionnettes, à la fois tendre, poétique et trépidant, conte les aventures d’Oodaaq, petite boule de poils faite pour voler mais née sans ailes.

Partant à la découverte du monde par la voie terrestre, Oodaaq chemine au gré de décors fantastiques (portés par un tapis roulant), surmonte embûches et difficultés et se confronte à de plus ou moins bienveillantes créatures.

Résolument visuel, le spectacle est aussi porté par une riche bande-son mêlant bruitage et douceur des mots pour un récit initiatique plein de poésie. Le mercredi 29 janvier, un atelier de manipulation de marionnettes de 2 heures parent-enfant permet également de découvrir l’envers du décor.

Sur les pas d’Oodaaq – Le 28 janvier à La Mouche, Saint-Genis-Laval – À partir de 6 ans.