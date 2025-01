Lyon : "Apprendre et Devenir", le nouveau tiers-lieu inauguré à La Duchère 

Le "U", bâtiment situé à proximité de la Tour panoramique du quartier de la Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon, a fait peau neuve et accueille désormais "Apprendre et Devenir", un tiers-lieu au service de l’innovation éducative et sociale.

Un nouveau tiers-lieu voit le jour à Lyon. Ce dernier a été inauguré vendredi 24 janvier dans le "U", le bâtiment situé au pied de la Tour panoramique du quartier de La Duchère, dans le 9e arrondissement. Mais avant de donner vie au projet "Apprendre et Devenir", ayant pour objectif de fédérer l’innovation éducative et sociale, le bâtiment a connu de nombreux travaux de réhabilitation.

Un bâtiment classé au patrimoine du 20e siècle

Estimée à 500 000 euros, cette rénovation, menée par la Métropole de Lyon (propriétaire du bâtiment) et la SERL (Société d’équipement et d’aménagement du Rhône et de Lyon), a d’abord dû s’adapter à un cahier de charges "très précis", le bâtiment étant classé au patrimoine du 20e siècle. Les travaux ont avant tout consisté à une rénovation architecturale et énergétique des deux étages, soit 2 000 m2. Désormais, des espaces modulables, des salles de réunion et des espaces pour accueillir le grand public et des espaces confidentiels ont été aménagés. Cela a également permis d’offrir une meilleure accessibilité au bâtiment. Cet espace "se veut désormais un lieu adapté et polyvalent au service de l’ensemble de la population et des acteurs de l’économie sociale et solidaire", précise la Métropole de Lyon.

C’est d’ailleurs durant cette phase de travaux qu’est né le projet. Lors de la rénovation du bâtiment, le lieu a en effet été occupé par plusieurs structures de l’économie sociale et solidaire. Après des retours positifs, la Métropole et la Ville de Lyon, ainsi que la SERL ont finalement confié à la foncière solidaire ETIC (gestionnaire d’immobiliers et tiers-lieux pour les acteurs de l’ESS) d’identifier les potentiels acteurs de l’économie sociale et solidaire pouvant être intéressés. Désormais, la gestion et l’exploitation du bâtiment sont menées par la Maison Maison de l’Apprendre "qui fédère et accompagne un réseau de plus de 200 structures" agissant pour "une transition éducative, dont 17 associations hébergée de façon permanente dans le Tiers lieu", conclut la collectivité.