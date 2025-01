Six suspects ont été interpellés ce jeudi 23 janvier dans la région lyonnaise par la gendarmerie. Ce gang de braqueurs est suspecté d'avoir participé à une série de braquages de bureaux de tabac ces dernières semaines.

C'est un important coup de filet qu'a fait ce jeudi 23 janvier la gendarmerie dans l'est lyonnais. Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, six jeunes individus ont été interpellés à Mions et Saint-Priest. Ils sont suspectés d'avoir participé, ces dernières semaines, à de nombreux braquages de bureaux de tabac. Près de 70 gendarmes étaient mobilisés à l'aube ce jeudi pour effectuer les interpellations.

Depuis la mi-décembre, ces six braqueurs sont suspectés d'avoir sévit auprès de bureaux de tabac en Isère, en Savoie, dans le Rhône ou encore le Puy-de-Dôme. Certains jours les braqueurs parvenaient à enchainer jusqu'à trois braquages dans la matinée.

Face à cette série, un groupe d'enquête avait été créé début janvier auprès de la gendarmerie de Grenoble, toujours selon le Dauphiné Libéré. Au total, 11 vols à main armée ont été commis entre le 22 décembre et le 8 janvier selon Eric Vaillant, procureur de la République de Grenoble.

"Les auteurs, au nombre de trois ou quatre, le visage dissimulé et parfois revêtus de combinaisons, agissaient systématiquement tôt le matin et sous la menace d’armes ; ils dérobaient essentiellement des cartouches de cigarettes et, en opportunité, les fonds de caisse. N’hésitant pas à faire preuve de violences en cas de résistance, les auteurs utilisaient des véhicules volés sur le secteur lyonnais juste avant la commission des faits et les détruisaient par incendie après avoir pris la fuite" explique-t-il.

Les six suspects sont tous connus défavorablement des services de police. Trois sont mineurs (14 ans et deux de 17 ans) et trois majeurs (19, 20 et 21 ans). L'équipe de braqueurs avait été rapidement identifiée et avait été filmée dans un magasin de bricolage en train d'acheter des combinaisons de peintre utilisées ensuite pendant les braquages.

Les six suspects ont été placés en garde à vue.