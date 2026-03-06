Une salle d'arcade entre en service sur le terminal n°1 de l'aéroport Saint-Exupéry. Les passagers pourront ainsi jouer à Mariokart ou au flipper avant d'embarquer. L'objectif : enrichir l'expérience des visiteurs.

Jouer avant de prendre l'avion ? A Lyon, c'est maintenant possible. Une salle d'arcade baptisée "Pixel et manette" a ouvert ses portes place Lumière, sur le terminal n°1 de l'aéroport Saint-Exupéry selon nos confrères du Progrès. Ce nouvel espace regroupe une dizaine des incontournables du jeu vidéo comme un simulateur Mariokart, ou encore des bornes rétro et flipper. Il y en a pour toutes les générations.

Pour VINCI Airports, maison mère d'Aéroports de Lyon qui pilote les sites de Saint Exupéry et de Lyon-Bron, il s'agit avant tout d'enrichir l'expérience des utilisateurs à travers des services "innovants et attractifs". A noter que plusieurs espaces de loisirs composent déjà l'aéroport, comme des aires de jeux pour enfants, une galerie d'art digitale ainsi que d'autres animations éphémères.

