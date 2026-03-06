Actualité
Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Rhône : plusieurs chantiers programmés sur les routes du département cette semaine

  • par La rédaction

    • Du 9 au 23 mars, plusieurs opérations vont impacter la circulation sur les routes départementales, entre création d’aire de stationnement, entretien de la végétation et curage de fossés.

    Le Département du Rhône annonce un programme de travaux destiné à améliorer la sécurité et les conditions de circulation sur son réseau, avec un focus sur trois secteurs.

    À Orliénas, sur la RD342, une aire de stationnement est aménagée au carrefour des "7 chemins" du 15 mars au 3 mai, avec un possible alternat sur la RD36 en fonction du phasage du chantier, pour un montant de 450 000 euros.

    À Poule-les-Écharmeaux, des travaux de lamiers sont réalisés en régie du 9 au 13 mars sur la RD385, entraînant une circulation alternée. Enfin, à Saint-Julien-sur-Bibost, la RD635 sera barrée du 9 au 23 mars pour un curage de fossés, avec une déviation mise en place pour les usagers.

