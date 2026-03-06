Bison futé prévoit des difficultés sur les grands axes de la région Auvergne-Rhône-Alpes samedi.

Alors que les vacances de février s'achèvent ce week-end, Bison futé prévoit quelques ralentissements et difficultés sur les grands axes de la région Auvergne-Rhône-Alpes samedi 7 mars. La journée est ainsi classée en orange dans le sens des départs. Dans le sens des retours, des difficultés sont à prévoir également dans le nord-est de l'hexagone.

Les axes les plus empruntés samedi seront les "autoroutes A40, A46, A43 et la RN85. Les encombrements devraient s’étendre du milieu de la matinée jusqu’en début de soirée", précise Bison futé.

Il est ainsi conseillé d'éviter l’autoroute A40, entre Mâcon et Passy, de 10h à 16h, l’autoroute A43, entre Lyon et le tunnel du Fréjus, de 9h à 18h, et ’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 10h à 16h.