Candidat à sa réélection, le maire sortant de Lyon défend une stratégie économique axée autour de six axes.

Après avoir présenté son plan de soutien aux commerces de proximité, le maire écologiste sortant de Lyon, Grégory Doucet présente sa "vision économique pour 2040", dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars. Dans un communiqué de presse diffusé ce vendredi, le candidat de la liste "Pour Vivre Lyon" affirme "haut et fort que Lyon poursuivra son dynamisme économique au service du territoire et de la décarbonation".

Lire aussi : "Il n'y a que le travail qui compte": A Lyon, Grégory Doucet et François Ruffin chaussent les crampons

Faire du port de Lyon une priorité

Grégory Doucet souhaite ainsi poursuivre le développement du port de Lyon avec "un plan ambitieux travaillé avec les services de l'État, la Métropole de Lyon et la Région pour y accueillir des entreprises industrielles de premier plan". Il prévoit par ailleurs l'installation d'une centrale photovoltaïque et le renforcement de l'usage de l'hôtel de logistique urbain. La liste "Pour Vivre Lyon" a identifié plusieurs autres sites comme Confluence ou les sites SNCF de Vaise, Jean Macé ou la Mouche, notamment pour développer des activités productives et la logistique urbaine.

Sur l'emploi, la gauche et les écologistes prévoient de créer un Conseil citoyen lyonnais de l'emploi local pour impliquer des représentants de chômeurs de longue durée, des syndicats et des acteurs économiques dans la co-construction de politiques d'insertion. Grégory Doucet prévoit aussi la création d'un pôle dédié aux artisans du bâtiment "pour faciliter leur activité quotidienne", un lieu qui offrira notamment des espaces de stockage et de formation.

La liste "Pour Vivre Lyon" souhaite lancer "une démarche territoriale de l'IA", "pour mettre en place des espaces de débat et des outils afin de contribuer au développement d'une IA souveraine". Enfin, en matière de commande publique, "l’objectif du prochain mandat sera une attribution de plus de 50 % des marchés publics à des TPE/PME de la région Auvergne-Rhône-Alpes".

Lire aussi : Soutien financier, formation et prévention : les pistes de Grégory Doucet pour la sécurité des femmes à Lyon