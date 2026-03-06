Quoi de neuf à Lyon ?

Les nouvelles boutiques à Lyon sélectionnées par Lyon Capitale

Renouveau à la Cité internationale

Installée à la place de la Brasserie 33 Cité, La Grande Brasserie Tête d’Or accueille les clients dès 7 h 30 jusque dans la soirée.

L’idée ? Recréer une vie de quartier au sein de la Cité internationale en offrant à chacun la possibilité de venir à toute heure pour son petit café du matin, la pause déjeuner ou le dîner, même tard le soir après un spectacle.

Mêlant habilement tradition française et innovation, la carte est courte avec chaque jour une nouvelle proposition d’entrée et de plat. Hachis parmentier végétarien, effiloché de veau, truite saumonée, cordon bleu… Ici, tout est fait maison avec générosité et qualité.

Sans oublier une belle carte des vins avec quelques trouvailles d’exception pour les fins connaisseurs.

Coup de cœur pour la décoration et les trois fresques réalisées par des artistes graffeurs et peintres, qui façonnent le caractère chaleureux et original du lieu.

La Grande Brasserie Tête d’Or – 33, quai Charles-de-Gaulle, Lyon 6e

Pause épistolaire

Café lettres culturel imaginé par Sonia et Mélanie, le Café Mio accueille tous les amateurs de littérature, les amoureux des mots, les nostalgiques de correspondance…

Le principe ? Tout en dégustant la boisson de votre choix et un gâteau fait maison, vous laissez libre cours à votre imagination pour rédiger une lettre à vous-même ou à quelqu’un d’autre. La promesse d’un moment intime, propice à l’introspection et à l’évasion.

Votre missive sera envoyée par le café à la date convenue dans un délai de trois ans maximum. Sur place, tout le matériel vous est fourni, y compris de jolies cartes d’illustrateurs lyonnais.

La vie du café est aussi rythmée par toutes sortes d’événements : ateliers d’écriture, tables rondes, expos, rencontres littéraires… De quoi en faire un lieu de vie chaleureux et accueillant, où il fait bon s’attarder.

Café Mio – 2, rue Thimonnier, Lyon 1er

Repaire de quartier

Vous cherchez un nouveau QG pour vos pauses méridiennes ou vos afterworks en soirée ? Direction Le Mixo, à la fois restaurant, bar à vins et à cocktails.

Que ce soit pour déjeuner, boire un verre ou partager un bon moment, cette adresse vivante et accueillante a été pensée comme un lieu de vie chaleureux où l’on peut se poser à toute heure de la journée.

Aux fourneaux, Lukas, petit-fils de restaurateur, travaille une cuisine simple et généreuse à base de produits frais, locaux et de saison.

Ici, on fonctionne à la bonne franquette : pas de menu fixe, mais des plats inscrits chaque jour sur une grande ardoise et qui laissent place le soir aux planches à partager.

En salle, la sommelière Sandy soigne l’accueil de chaque client et propose une belle carte de boissons, avec notamment une sélection de cocktails créatifs et de vins bios et Demeter.

À noter que le lieu est aussi privatisable pour des événements professionnels et privés.

Le Mixo – 84, rue Vendôme, Lyon 6e

L'événement : un salon haut en couleur

Chaque année, le marché de la mode vintage attire des milliers de visiteurs fans de rétro et de seconde main. Pour son 30e anniversaire, le salon se réinvente et propose toutes sortes de nouveautés.

Sous le signe de la fête, cette édition s’ouvrira avec l’exposition Retour en enfance plongeant les visiteurs plusieurs dizaines d’années en arrière, à la découverte des jeux, jouets et objets cultes des années 50 à 90.

La scénographie et le parcours ont été repensés : les animations ont lieu au cœur du marché, au milieu des exposants ou sur l’espace scénique central. Au programme : démonstrations de danse, initiation au hula-hoop, concours de Rubik’s Cube, bar à vinyles, retrogaming…

Un espace foodtruck a aussi été créé pour offrir la possibilité d’une pause gourmande conviviale. Cette nouvelle édition met plus que jamais l’accent sur la dimension seconde vie, avec possibilité de réparation, personnalisation et upcycling… Une joyeuse expérience à vivre pour les collectionneurs, les passionnés ou simplement les curieux.

Le Marché de la Mode Vintage – Les 7 et 8 mars à La Sucrière, 49/50, quai Rambaud, Lyon 2e