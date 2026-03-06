Actualité

La "foire aux plantes rares" revient à Saint-Priest

  • par Loane Carpano

    • Vente de plantes, activités, conférences... Du 28 au 29 mars prochain, la "foire aux plantes rares" s'installera dans le parc du Château de Saint-Priest.

    Avis aux amateurs de verdure. Les 28 et 29 mars prochain, l'annuelle "foire aux plantes rares" revient au parc du Château de Saint-Priest. Près de 80 exposants sont attendus cette année, dont certains venant de l'international, pour vendre leurs plus belles plantes au public.

    Des conférences et des animations sont également au programme. Parmi les activités du week-end, des séances d'aquarelle, des ateliers pédagogiques ou encore une conférence animée par un paysagiste.

    La foire aux plantes sera également l'occasion de venir piocher des idées et des conseils auprès de professionnels.

    Lire aussi : Une grande vente de plantes à prix cassés se tiendra à Lyon le dernier week-end de mars

    à lire également
    Rhône : un nouveau protocole pour mieux protéger les professionnels de santé

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    La "foire aux plantes rares" revient à Saint-Priest 09:50
    Rhône : un nouveau protocole pour mieux protéger les professionnels de santé 09:09
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours mauvaise ce vendredi 08:44
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Suisse séquestré en France pour des cryptomonnaies : 16 personnes interpellées en Auvergne-Rhône-Alpes 08:20
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : le 7ème mis examen finalement écroué 07:53
    d'heure en heure
    Cruelle désillusion pour l'OL, éliminé par Lens en quart de Coupe de France 07:38
    Un vendredi nuageux et très doux à Lyon, jusqu'à 19 degrés attendus 07:13
    Patrick Romestaing
    Chaufferies à bois : "c'est le combustible le plus toxique pour la santé" estime Patrick Romestaing 07:00
    Lyon : la délinquance en forte hausse depuis 2020 05/03/26
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    À Lyon 2, un programme mêle cinéma et handicap pour former les pros de demain 05/03/26
    Pollution de l'air à Lyon : la préfecture recommande de limiter les sorties pour les personnes vulnérables 05/03/26
    Jean-Michel Aulas
    Coeur lyonnais et Aulas attaquent Képénékian qui n'a "jamais créé d'entreprise", avant de rétropédaler 05/03/26
    "Remarquable" : un ancien ministre de l'Économie au soutien de Cédric Van Styvendael à Villeurbanne 05/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut