La "foire aux plantes rares" revient à Saint-Priest

Vente de plantes, activités, conférences... Du 28 au 29 mars prochain, la "foire aux plantes rares" s'installera dans le parc du Château de Saint-Priest.

Avis aux amateurs de verdure. Les 28 et 29 mars prochain, l'annuelle "foire aux plantes rares" revient au parc du Château de Saint-Priest. Près de 80 exposants sont attendus cette année, dont certains venant de l'international, pour vendre leurs plus belles plantes au public.

Des conférences et des animations sont également au programme. Parmi les activités du week-end, des séances d'aquarelle, des ateliers pédagogiques ou encore une conférence animée par un paysagiste.

La foire aux plantes sera également l'occasion de venir piocher des idées et des conseils auprès de professionnels.

