Clients ivres, rixes... Un bar de Saint-Fons fermé administrativement

Situé à Saint Fons, le bar le "Carton Rouge" a été fermé administrativement pour deux semaines à compter du 19 février dernier. En cause, plusieurs placements en cellule de dégrisement ainsi que des rixes survenues en état d'ivresse.

L'établissement le "Carton Rouge" à Saint-Fons a fait l'objet d'une fermeture administrative de la part de la préfecture. Les premiers faits mis en cause concernent le placement en cellule de dégrisement de plusieurs des clients du bar, en état d'ivresse publique, et ce à trois reprises entre le 20 octobre et le 5 décembre dernier. Par la suite, une rixe éclate devant le "Carton Rouge" le 11 janvier. Elle oppose deux individus en état d'ivresse.

Ce qui est reproché à la gérante du bar, c'est de ne pas avoir empêché "les infractions de service de boissons jusqu'à l'ivresse et que les placements en cellule de dégrisement se sont répétés fin 2025." L'arrêté préfectoral évoque également des dangers en lien avec "le déclenchement d'une rixe entre personnes alcoolisées devant l'établissement."

Par conséquent, le 17 février dernier, la préfecture a ordonné la fermeture administrative de l'établissement pour quinze jours à compter de 48 heures après la notification, soit le 19 février.

