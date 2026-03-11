Culture
Mbok’Elengi © Arnaud Beelen

Subs : Transforme, le festival qui innove

  • par Martine Pullara

    • Les Subs présentent la 3e édition du festival Transforme qui explore toujours plus de nouvelles formes artistiques.

    Cirque, danse, projets immersifs, joyeux, poétiques qui secouent aussi les consciences… le festival Transforme nous fait appréhender depuis trois ans les nouvelles formes de la création contemporaine. 

    On citera Entre vos mains, le spectacle/exposition immersif de Marc Lainé où, équipé d’un casque audio et guidé par une voix, le public est invité à découvrir sept œuvres de créateurs disparus autour de langages différents : image, son, danse, sculpture ou écriture, créant une immersion théâtrale et sensorielle. 

    Mêlant cirque aérien et art visuel, Inbal Ben Haim expérimente l’espace par une fusion entre mouvements du corps et fils entrelacés pour créer une œuvre poétique en interaction avec les spectateurs. 

    Avec Le Bruit des pierres, le collectif circassien Maison Courbe met en scène deux femmes qui éprouvent le lien avec la matière minérale de la pierre. 

    En se mouvant, en roulant ou tombant avec elles, les artistes leur donnent vie et interpellent notre propre rapport à la terre. 

    Côté danse, on ne ratera pas la danseuse congolaise Jolie Ngemi avec Mbok’Elengi, un spectacle bourré d’énergie mêlant danse urbaine et contemporaine qui célèbre un pays résistant face aux inégalités et dont les corps, portant la mémoire du colonialisme, exultent une force libératrice.

    On recommande particulièrement L’artiste et le monstre, une conférence performée de No Anger (pas de colère en français), personne non-binaire, handicapée, qui interroge l’invisibilisation des artistes handicapés sur nos scènes actuelles.

    Festival Transforme – Du 12 mars au 3 avril aux Subs

    Programme complet : les-subs.com

    Municipales : toutes les propositions des candidats sur la culture

