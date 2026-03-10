A moins d'une semaine du premier tour des élections municipales à Lyon, Lyon Capitale vous propose de détailler les propositions des candidats dans chaque domaine. A présent, place à la culture.

C'est le sprint final. A quelques jours du premier tour des municipales, Lyon Capitale vous aide à voir plus clair parmi les programmes des différents candidats. Pour ce focus, cap sur la culture. Dernier sujet en date, la CGT Spectacle a demandé des comptes aux prétendants au fauteuil de maire, taclant au passage Jean-Michel Aulas et l'extrême droite.

Grégory Doucet - Les Ecologistes (soutenu par le PS, le PCF, Place Publique, l'Après)

Omniprésent sur le terrain pendant la campagne alors que les sondages le donne perdant face à Jean-Michel Aulas, Grégory Doucet apporte une attention particulière à la culture dans son programme. Là où le projet emblématique de Jean-Michel Aulas est la construction d'un mégatunnel sous Fourvière à 2 milliards d'euros, le projet d'envergure de l'élu écologiste est la rénovation et l'agrandissement de la bibliothèque de la Part-Dieu. Coût total du projet : 140 millions d'euros. Plus largement, Grégory Doucet souhaite créer trois nouvelles bibliothèques et maintenir un budget ambitieux pour la culture.

Toutes les mesures de Grégory Doucet sur la culture :

- Rénover et agrandir la bibliothèque de la Part-Dieu

- Créer trois nouvelles bibliothèques à Confluence, la Guillotière, et dans le 8e arrondissement

- Instaurer un prix libre dans les musées municipaux tous les mercredis

- Maintien d'un budget ambitieux pour la culture

- Élargir le dispositif 100 % éducation artistique et culturelle à la culture scientifique et favoriser les rencontres entre le grand public et les scientifiques et chercheurs

- Faire une Fête des Lumières populaire, partout dans la ville

- Développer l'art dans l'espace public

- Multiplier les expositions et les spectacles gratuits dans l'espace public

- Développer des open airs dans tous les quartiers

- Mettre à disposition des artistes des lieux pour installer leurs ateliers et organiser des expositions

- Créer des salles municipales de pratiques amateures

- Renforcer l'hospitalité d'artistes en exil ou menacés

- Créer un bureau d'aide au tournage pour faciliter les tournages de cinéma

- Rénover le musée Guimet pour en faire un haut lieu de culture avec des expositions et des évènements

- Développer les panneaux sur l'histoire de la ville et des lieux dans l'espace public

- Ouvrir au public des sites patrimoniaux ponctuellement, permettre notamment de façon ponctuelle la traversée de l'Hôtel de Ville

- Réaliser des travaux d'embellissement patrimonial et de confort dans la Halle Tony Garnier

- Offrir à tous les petits Lyonnais un livre pour leur première visite en bibliothèque

Jean-Michel Aulas - Cœur Lyonnais (LR-Renaissance-MoDem-Horizons)

C'est le grand favori des sondages. Malgré une campagne en demi-teinte, l'ancien président de l'Olympique lyonnais caracole en tête des enquêtes d'opinion. Notre dernier sondage Ifop-Fiducial le place largement favori avec 45 % des voix. Au sujet de la culture, le candidat Coeur lyonnais n'a pas dévoilé de grandes mesures, si ce n'est à propos de la Fête des lumières. En visite sur les lieux "JMA" s'était senti "frustré" par le spectacle décidé par la mairie. Ainsi, il souhaite donner un nouvel élan à cette fête 100% lyonnaise en nommant notamment le célèbre musicien lyonnais Jean-Michel Jarre directeur artistique des festivités.

Toutes les propositions de Jean-Michel Aulas en matière de culture

- Nommer Jean-Michel Jarre directeur artistique de la Fête des Lumières

- Déployer des actions culturelles au service de l'enfance et de la jeunesse

- Renforcer le rôle des grandes institutions culturelles

- Faciliter les résidences d'artistes et les accompagner dans leurs trajectoires personnelles

- Favoriser les pratiques culturelles de proximité

- Protéger et valoriser le patrimoine matériel et immatériel

- Créer une "villa Médicis" des industries créatives et de contenus

Anaïs Belouassa-Cherifi - La France Insoumise

En difficulté suite à l'implication de la Jeune Garde dans l'affaire Quentin Deranque, et les propos jugés antisémites de Jean-Luc Mélenchon, la candidate insoumise pourrait en payer les frais aux municipales. A l'instar de Grégory Doucet, elle souhaite agir sur les bibliothèques municipales en élargissant leurs horaires. Concernant l'avenir du musée Guimet, Anaïs Belouassa Cherifi souhaite en faire un Musée national de l'histoire coloniale.

Toutes les propositions d'Anaïs Belouassa Cherifi sur la culture

- Élargir les horaires des bibliothèques municipales

- Créer un Musée national de l'histoire coloniale au musée Guimet

- Ouvrir l'atrium de l'Hôtel de Ville à la visite et en faire une salle gratuite d'exposition pour les artistes

- Pérenniser le label 100 % éducation artistique et culturelle

Alexandre Humbert-Dupalais UDR-Rassemblement National

Candidat ciottiste, soutenu par le Rassemblement National, Alexandre Dupalais ne s'est pas étendu sur le sujet. Dans une interview accordée à nos confrères du Petit Bulletin, l'avocat de profession, souhaite notamment développer des studios de cinéma et d'animation dans le 8 ème arrondissement, à l'image du Pôle Pixel de Villeurbanne. Il prône également un contenu culturel accessible à tous, et non-politisé, taclant une culture trop à gauche.

Toutes les propositions d'Alexandre Humbert Dupalais sur la sécurité

- Développer des studios de cinéma et d'animation dans le 8 ème arrondissement

- séparer la galerie des Terreaux en deux, d'un côté des commerces d'artisan et de l'autre des expositions et en faire une annexe du musée des Beaux-Arts.

- ne pas politiser les programmations

Georges Képénékian - Lyon Quelle Energie !

L'ancien maire de Lyon par intérim ne s'est pas non-plus étendu sur la culture, un paradoxe pour l'ancien adjoint de Gérard Collomb… à la culture. Un seul projet, créer une maison des cultures du monde, en partenariat avec les établissements culturels et les écoles d'art.

Toutes les propositions de Georges Képénékian en matière de culture



- Créer une maison des cultures du monde, en partenariat avec les établissements culturels et les écoles d'art

Nathalie Perrin-Gilbert - Lyon en commun (Divers Gauche)

L'ancienne adjointe à la culture de Grégory Doucet, veut de tout évidence agir dans ce domaine. Comme l'actuel maire de Lyon, "NPG" prône la sanctuarisation du budget à la culture. Elle propose aussi la gratuité des musées municipaux pour les moins de 26 ans ainsi que de réinventer la fête des Lumières en la faisant débuter le 8 décembre.

Toutes les propositions de Nathalie Perrin-Gilbert pour la sécurité

- Création d'un "Exploratorium" dédié aux sciences au musée Guimet

- Rendre gratuits les musées municipaux pour les moins de 26 ans

- Sanctuariser le budget dédié à la culture

- Réinventer la fête des Lumières en la faisant débuter le 8 décembre avec les lumignons sur les fenêtres et en la prolongeant jusqu'au solstice d'hiver avec une mise en lumière du Rhône, de la Saône et de leurs rive

- Soutenir l'organisation d'un concours d'illuminations des vitrines par les commerçants

- Créer un festival chaque été avec la Fête de la musique qui se prolongera jusqu'au premier week-end de juillet durant lequel l'ONL et l'Orchestre de l'Opéra donneront des concerts gratuits en plein air

