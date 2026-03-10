Culture

Maison de la danse : Waacking et hip-hop freestyle, un plateau partagé et déchaîné !

  • par Martine Pullara

    • Ça va vibrer sur le plateau de la Maison de la danse avec deux compagnies – Mounia Nassangar, icône du waacking, et Sons of Wind, virtuoses d’un hip-hop freestyle – héritières des danses urbaines nées aux États-Unis vers les années 1970, le hip-hop s’étant développé dans les quartiers populaires et le waacking dans les clubs gays et afro-latinos, les deux permettant à des minorités opprimées de résister, s’exprimer et exister. 

    Dans Stuck, (coincé) un quintette féminin, Mounia Nassangar fait allusion à une période difficile de sa vie où elle s’est retrouvée coincée psychologiquement et physiquement après le confinement, explorant des états de corps en résonance avec la musique, le waacking étant une danse d’urgence et d’expression qui s’illustre principalement par le fait de frapper avec force et par des mouvements rapides notamment ceux des bras.

    Dans Bounce qui signifie rebond et qui fonde les bases de leur danse, les Sons of Wind martèlent ce désir de rester fidèles à l’esprit d’un hip-hop originel où la danse n’est que liberté et invention, capable de rebondir sans cesse, portée par des musiques tout aussi incroyables que variées.

    À noter que la représentation du 14 mars sera suivie d’un House on Fire gratuit avec un dancefloor animé par Zalfa Fraise, suivi d’un DJ Set b2b Lumi Sow et Mounia Nassangar.

    Mounia Nassangar et Sons of Wind – Du 11 au 14 mars à la Maison de la danse

