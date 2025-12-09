Dimanche 7 décembre, cinq individus ont tenté de voler une voiture en autopartage dans le 5e arrondissement de Lyon.

Leur tentative de vol était vouée à l'échec. Dimanche 7 décembre en soirée, une conductrice a décidé de faire une pause dans son trajet avec une voiture d'autopartage. Stationnée rue Jean-Fauconnet, dans le 5e arrondissement, la jeune femme a alors quitté le véhicule, moteur allumé, et portière non-verrouillées. Une occasion saisie par des individus, ayant profité de la situation pour prendre la fuite avec le véhicule.

Selon le Progrès, la victime aurait alors contacté les services de police. En lien avec l'entreprise de location de voiture, l'équipe de la brigade anti-criminalité a pu rapidement localiser la voiture volée dans le 7e arrondissement.

Les cinq personnes à bord ont été interpellées et placées en garde à vue pour vol en réunion. A noter que le chauffeur était en défaut de permis de conduire.

