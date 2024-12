Spectacle : 80 pommes rouges pour un jonglage dansé

Inventeurs d’un jonglage contemporain qui introduit le langage dansé, les artistes virtuoses de la compagnie anglaise Gandini Juggling – fondée en 1992 par Sean Gandini et Kati Ylä-Hokkala – reviennent à Lyon pour notre plus grand plaisir.

Après Life, pièce conçue comme une lettre d’amour adressée à Merce Cunningham, jubilatoire par sa complexité d’écriture et son côté exploratoire, ils présentent Smashed, un hommage à Pina Bausch qui, comme le maître américain, les a beaucoup inspirés.

Vêtus de costumes sombres et de petites robes strictes, les artistes nous plongent dans le Londres des années 40, empruntant à l’univers de Kontakthof, de la chorégraphe allemande, l’anarchie et les conflits qui se créent entre sept hommes et deux femmes.

Sur un fond musical qui va de Tammy Wynette à Bach, il est question de rapport au pouvoir (comme souvent chez Pina Bausch), de domination et de soumission mais avec un côté moins tragique, souvent drôle, le tout étant emmené par un jonglage très écrit avec quatre-vingts pommes rouges (symboles de la perte de l’innocence) et des tasses de thé qui volent en éclats. À ne pas rater !

Smashed - Gandini Juggling – Le 17 décembre à l’espace Albert-Camus, Bron – https://pole-en-scenes.com