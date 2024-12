Spectacles, préparatifs de Noël, cinéma... Lyon Capitale vous propose cinq activités idéales pour rythmer votre week-end du vendredi 13 au dimanche 15 décembre.

Le Palais de la Bourse s'illumine avec "Genesis"

Tout au long des mois de décembre et de janvier, le spectacle lumineux "Genesis" est proposé au Palais de la Bourse de Lyon. Si vous êtes encore un petit peu nostalgique de la Fête des lumières, qui a illuminé Lyon du 5 au 8 décembre, c'est l'occasion parfaite pour revivre un moment féérique. Ce spectacle son et lumière d'une durée de 30 minutes vous emportera à travers les origines du monde, grâce au mapping projeté à l'intérieur de l'enceinte. Comptez 9 euros pour les enfants et 16,50 euros pour les adultes.

Entre plantes et vêtements à Confluence

Dès 11 heures, ce samedi, les univers de la décoration et de la mode s'entremêlent au MOB Hotel Confluence, dans le 2e arrondissement lyonnais. Au choix, plus de 2 000 plantes et boutures d’intérieur à partir de 3 euros. Côté mode, des vêtements et des accessoires vintage et de seconde main chinés localement seront à la vente. Ce rendez-vous se prolonge dimanche 15 décembre, de 11 à 18 heures.

Retour vers le futur, le temps d'une journée

"88 miles à l'heure : on part pour un voyage dans le temps !" L'institut Lumière de Lyon propose une journée dédiée à la trilogie "Retour vers le futur", ce samedi. De 14h30 jusqu'à la fin de soirée, les trois opus seront diffusés dans la salle de cinéma de l'Institut Lumière. La dernière projection débutera à 20h15. Le pass pour assister à la diffusion des trois films est proposé au prix 21 euros en plein tarif.

Le Lyonnais André Manoukian en spectacle

Le célèbre pianiste et compositeur André Manoukian se présentera à nouveau dans la région lyonnaise, samedi 14 décembre à 20h30, pour présenter son projet "Anouch", sorti en 2022. Il sera en effet présent à L'InterValle, à Vaugneray. Des grands classiques et des compositions inédites seront proposés. La chanteuse et compositrice franco-grecque Dafné Kritharas l'accompagnera pour un spectacle mêlant le jazz et ses inspirations de l'Orient. Le plein tarif est à 34 euros. Des places sont encore disponibles à la vente.

Le marché de Noël "360° sur l’Art"

Organisé par l'association Arts Pentes, le marché de Noël de créateurs "360° sur l’Art" fait son retour sur la place Sathonay, dans le 1er arrondissement, samedi 14 (11-20 heures) et dimanche 15 décembre (10-19 heures). Plus de 50 créateurs, artisans d'art et artistes s'installeront à l'approche des fêtes de fin d'année. Une nouvelle fois l'occasion de dénicher quelques cadeaux pour vos proches dans ce marché présent à Lyon depuis plus de 15 ans.

