Le cabaret de Madame Arthur de retour à la Croix-Rousse 

Plébiscité l’an dernier, le cabaret de Madame Arthur est de retour au théâtre de la Croix-Rousse avec une nouvelle proposition sur le thème du voyage !

L’inspiration principale reste le cabaret de Madame Arthur, un haut lieu de création né dans le Paris d’après-guerre qui a vu défiler des vedettes du genre (Bambi, Coccinelle…) et de la chanson française (Serge Gainsbourg…).

Toujours aussi travestis, toujours aussi impertinents, les fantasques Charly Voodoo, Odile de Mainville et Martin Poppins reviennent donc en cette période de fêtes. Mais ils seront cette fois accompagnés de La Biche et Maud’Amour, deux artistes tout aussi déjantés.

Ce deuxième épisode du cabaret de Madame Arthur aura pour thème le voyage. Un périple à bord d’une petite voiture rose, afin de revisiter avec fantaisie et dérision le répertoire musical d’hier et d’aujourd’hui, de Dalida à Nino Ferrer en passant par David Bowie. Toujours aussi grivois, irrévérencieux et glamour !

Le cabaret de Madame Arthur #2 – Du 17 au 21 décembre au théâtre de la Croix-Rousse