Soirée de lancement du festival Karavel : Battle Bach à la chapelle de la Trinité

  • par Guillaume Médioni

    • Dans le cadre de l’ouverture du festival chorégraphique Karavel, l’équipe artistique de la Trinité nous convie à une folle soirée en forme de défilé de danse crossover et déjanté. 

    Sous la direction artistique de Mourad Merzouki, du Concert de l’Hostel Dieu et de Superspectives, une rencontre iconoclaste entre J.-S. Bach et une battle hip-hop se prépare !

    Et gare aux surprises tant le line-up laisse augurer d’une soirée pas comme les autres : orchestre baroque (sous la direction de Franck-Emmanuel Comte), piano minimaliste (François Mardirossian), beatbox (Tiko), platines (Camille Rhonat de Superspectives), speaker (Philémon) ainsi qu’une dizaine de danseurs de renom venus de toute la France participer à cette battle.

    Un cocktail qui s’annonce explosif et rafraîchissant quand tombent ainsi les barrières de genres et de publics.

    Soirée de lancement Karavel – Mercredi 24 septembre à 20 h à la chapelle de la Trinité https://trinitelyon.com/

    Crédits Photos : Zzam! Agency
    Noémie Baiamonte est élue Miss Rhônes-Alpes 2025. Crédit photo : Mathilde Piante pour le comité Miss Rhône-Alpes.
    KAIROS ©metronomi
