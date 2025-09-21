Lyon
Crédits Photos : Zzam! Agency
Crédits Photos : Zzam! Agency

Ultra-trail : Victor Richard remporte le Tor des Géants (335 km) et bat un record de temps

  • par Claire Martinez

    • Le Franco-Belge Victor Richard ressort victorieux du redoutable Tor des Géants (335 km et 24 000 m D+) ce mercredi 17 septembre matin à Courmayeur (Italie), battant le record de 2024.

    Le Franco-Belge Victor Richard, âgé de 39 ans, a remporté la 16e édition du Tor des Géants, l'ultra-trail de 335 km et 24 000 m de dénivelé dans la vallée d'Aoste (Italie), ce mercredi 17 septembre. Le coureur s'impose en 66 h 8 minutes et 22 secondes, battant de près de trois heures le record que François d'Haene avait établi en 2024.

    La course, d'abord dominée par Francky Colle avant d'être contraint à l'abandon dû à un problème à l'oeil, prend un autre tournant avec la remontée de Richard. Malgré les difficultés d'alimentation au début du parcours, il a réussi à se relancer et à gérer son effort en ne dormant que 90 minutes sur les trois jours et demi. Richard est finalement arrivé victorieux à Courmayeur à 4 heures du matin.

    Derrière lui, l'Italien Simone Corsini et le Suisse Martin Perrier terminent ensemble à la deuxième place, après 71 h 48 minutes et 55 secondes, loin derrière le rythme du franco-belge. La course, considéré comme l'ultra-trail le plus dur au monde, comptait 1200 coureurs de 80 nations différentes. Et parmi eux, quatre Lyonnais.

    Crédits Photos : Zzam! Agency
    
