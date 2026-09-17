Rentrée culturelle : TNG, une saison mémorable

C’est dans un théâtre entièrement rénové que la saison 2026-2027 du TNG va démarrer, en donnant la priorité aux créations.

Directrice du lieu depuis le début de cette année, c’est la première saison qu’Odile Grosset-Grange a entièrement conçue (la précédente était due en partie à Joris Mathieu, son prédécesseur).

Elle a parfaitement pris ses marques et compte bien continuer le travail déjà mis en œuvre avec les auteurs qu’elle a associés au lieu (Pauline Sales, Antonio Carmona, Mike Kenny) et la comédienne Camille Blouet.

La priorité est donnée aux créations ou recréations (spectacles anciens repris avec des changements notables).

Elle donnera elle-même l’exemple en reprenant son spectacle Boule de neige (du 2 au 6 octobre) dans une version bilingue français/LSF. La volonté d’inclusion étant forte au TNG, comme dans tous nos théâtres.

D’ailleurs les spectacles du TNG seront accessibles, tout en étant toujours dirigés vers les jeunes spectateurs, à différentes catégories d’âge. Certains pour les tout-petits, d’autres plus spécialement destinés aux ados. “Nous voulons toucher toutes les jeunesses, de la crèche à l’université”, affirme Odile Grosset-Grange.

Ainsi, le spectacle L’Abolition des privilèges (du 18 au 20 novembre) est accessible à partir de 14 ans. C’est un seul en scène virtuose, interprété par Bertrand Guillot, qui revisite la fameuse nuit du 4 août 1789. Entre tension politique, incarnation fulgurante et adresse directe au public.

Autre proposition ambitieuse tout en étant accessible dès 7 ans, Le Voyage de Kristoffer. Une vertigineuse excursion entre l’infiniment grand et l’infiniment petit, une réflexion sur notre place dans l’univers inspirée par l’œuvre du dramaturge norvégien Jon Fosse, Kant.

Une expérience sensorielle entre art et technologie, hologrammes et poésie. Ce qui illustre la volonté du TNG d’offrir au public une forme de pluridisciplinarité puisque l’on pourra y voir des spectacles de magie, de cirque, de danse, d’opéra. Et même une création aquatique (Brassards et Nénuphars, en juin 2027, à la piscine des Gratte-Ciel) !

www.tng-lyon.fr