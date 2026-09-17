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JO 2030 : quels sont les sites officiellement retenus en Haute-Savoie

  • Par Paul Terra

    • Après sa visite à Lyon, le CIO confirme les sites olympiques 2030 en Haute-Savoie : le biathlon au Grand-Bornand, le ski de fond à La Clusaz et le village à Saint-Jean-de-Sixt.

    La délégation du CIO (comité international olympique) a quitté Lyon après trois jours de visite “très rassurée par les progrès accomplis" et s’est montrée "confiante dans l'orientation prise par le projet". Une issue presque surprenante alors qu’Edgar Grospiron, présdient du comité d’organisation des JO 2030, avait été poussé à la démission quelques jours avant leur venue. "Les fondations des Alpes 2030 sont solides, bien ancrées", a estimé, lors d'un point presse, Pierre-Olivier Beckers, président de la commission de coordination du CIO.

    Trois sites en Haute-Savoie

    Cette visite du CIO a acté la définitive des sites olympiques et paralympiques de 2030. Le principal changement est venu des épreuves de glace qui se tiendront à Lyon et non plus à Nice comme prévu au lancement de la candidature des Alpes françaises. En Haute-Savoie, trois sites figurent officiellement sur la carte du CIO. Le Grand-Bornand accueillera les épreuves de biathlon. Le ski de fond se déroulera à La Clusaz. Cette station abritrera aussi l’ensemble des disciplines dites nordiques des Jeux paralympiques (para-ski de fond et parabiathlon). Le village olympique pour les athlètes de ces disciplines s’installera à mi-chemin de ces deux stations à Saint-Jean-de-Sixt. Il devrait accueillir plus de 800 sportifs et accompagnants pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver Alpes 2030. Après les Jeux, le site de Saint-Jean-de-Sixt doit être reconverti en logements et en équipements publics pour la commune, dans une logique d’héritage local. 

    30 millions de travaux au Grand Bornand et à La Clusaz

    Pour les sites sportifs, le comité d’organisation projette d’investir 13,7 millions d’euros à La Clusaz pour aménager le site d’arrivée des Confins et 16,6 millions pour le stade de biathlon du Grand Bornand. Comme pour la plupart des sites qui accueilleront les JO 2030, la majorité des équipements avait été construits pour les Jeux olympiques de 1992 à Albertville. La candidature française reposait d’ailleurs sur la promesse d’utiliser à 95% des équipements déjà existants. Côté infrastructures d’accès, le pont de la Broderie sera reconstruit, le carrefour du Borne réaménagé, et le pont de l'Ars, à La Clusaz, retravaillé avec son rond-point.

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