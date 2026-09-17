La députée RN Tiffany Joncour devrait être écartée de la direction de la fédération du Rhône, avec son collaborateur Tim Bouzon. Une nouvelle équipe doit être désignée lundi 21 septembre par Jordan Bardella.

Après plusieurs semaines de silence des instances nationales, le Rassemblement national s’apprête à revoir sa direction dans le Rhône. Selon les informations du Progrès, Tiffany Joncour et son collaborateur parlementaire Tim Bouzon devraient être remplacés à la tête de la fédération départementale.

Cette décision intervient après la condamnation du mari de la députée à 24 mois de prison, dont 15 ferme, pour des violences et des menaces visant Tim Bouzon. L’affaire avait ensuite provoqué une fronde de plusieurs élus et militants du RN local réclamant le départ de Tiffany Joncour.

Les instances nationales ont depuis mené des consultations internes ainsi qu’un audit de la fédération. La nouvelle direction doit être annoncée lors du bureau national du RN, lundi 21 septembre. Trois noms seraient actuellement envisagés pour prendre la relève : Marco Charavia, conseiller métropolitain, Florian Patard, conseiller parlementaire, et Pierre Costantino, collaborateur du député RN de l’Isère Thierry Perez. Les élus à l’origine de la fronde, eux, ne devraient pas être choisis pour diriger la fédération.