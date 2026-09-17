Saône-et-Loire : port du casque et gilet obligatoires pour les trottinettes électriques dès le 1er octobre

Face à une accidentalité qui a triplé en cinq ans, la préfecture de Saône-et-Loire impose le port du casque et d'un gilet réfléchissant à tous les utilisateurs de trottinettes électriques dès le 1er octobre.

À compter du 1er octobre 2026, tous les utilisateurs de trottinettes électriques et autres engins de déplacement personnel motorisés (gyropodes, monoroues, tskateboards et longboards électriques) devront porter un casque homologué pour circuler sur la voie publique en Saône-et-Loire.

C'est ce qu'a annoncé la préfecture dans un communiqué publié jeudi 17 septembre. L'arrêté préfectoral impose également, à toute heure, le port d'un gilet de haute visibilité ou d'un équipement rétro-réfléchissant. Ces deux obligations s'appliquent sur l'ensemble des voies, y compris les pistes cyclables. Tout manquement sera sanctionné d'une amende pouvant aller jusqu'à 150 euros par équipement manquant.

Une accidentalité qui explose

Cette décision répond à une dégradation marquée de la sécurité routière liée à ces engins. En cinq ans, le nombre d'accidents impliquant un engin de déplacement personnel motorisé (EDPm) a triplé dans le département de Saône-et-Loire et celui des accidents graves ou mortels a été multiplié par sept. Dans 80% des cas, les victimes ne portaient aucun équipement de protection.

Au niveau national, le constat est tout aussi préoccupant. Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, 79 personnes sont mortes en 2025 dans des accidents impliquant un EDPm, soit 34 de plus qu'en 2024, tandis que près de 1 100 utilisateurs de trottinettes ont été gravement blessés, en hausse de 33% sur un an.

Ces nouvelles règles de la préfecture de Saône-et-Loire s'ajoutent aux obligations déjà en vigueur pour les utilisateurs d'EDPm : âge minimum de 14 ans, un seul passager par engin, vitesse limitée à 25 km/h, assurance obligatoire, interdiction du téléphone tenu en main et des écouteurs, circulation sur les bandes ou pistes cyclables (lorsqu'elles existent) et interdiction de circuler sur les trottoirs (sauf autorisation spécifique).

Avant que l'arrêté ne s'applique, une opération de sensibilisation sera organisée, mercredi 30 septembre, sur l'esplanade Lamartine, à Mâcon. Forces de sécurité intérieures, services de l'État et partenaires iront à la rencontre des usagers pour présenter les nouvelles règles et distribuer des conseils de prévention.

La préfecture appelle l'ensemble des utilisateurs d'EDPm à "adopter une conduite responsable et à respecter strictement les règles de sécurité routière, pour leur propre sécurité comme pour celle des autres usagers de l'espace public".