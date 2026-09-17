Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : un octogénaire violemment agressé lors d’un vol à son domicile

Les secours sont intervenus quai Claude Bernard suite à une nouvelle noyade à Lyon. @WilliamPham

Un homme de 83 ans a été sérieusement blessé lors d’un vol avec violence à son domicile de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, dans la nuit du 9 au 10 septembre. Il est toujours hospitalisé.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 9 au 10 septembre, à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, dans l’Ouest lyonnais. La victime, âgée de 83 ans, a été prise en charge après avoir été blessée lors du vol.

Une semaine après les faits, l’octogénaire était toujours hospitalisé mercredi 16 septembre, selon nos confrères du Progrès. Son pronostic vital n’est toutefois pas engagé.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin d’identifier et de retrouver le ou les auteurs. Aucune interpellation n’avait eu lieu à ce stade. Selon les premières investigations, l’homme aurait pu être ciblé sans que les auteurs aient préalablement identifié des biens précis à dérober. Le montant du préjudice reste à établir.